 تايسون فيوري يهزم وايلدر وينتزع حزام مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل (فيديو) – إرم نيوز‬‎

تايسون فيوري يهزم وايلدر وينتزع حزام مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل (فيديو)

تايسون فيوري يهزم وايلدر وينتزع حزام مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل (فيديو)

المصدر: رويترز

قدم الملاكم البريطاني تايسون فيوري أداء متميزا في مباراته في الوزن الثقيل في مواجهة ديونتاي وايلدر، يوم الأحد، وفاز على منافسه الأمريكي بالضربة القاضية الفنية في الجولة السابعة في لاس فيغاس.

وفي المواجهة الثانية بين الملاكمين الكبيرين سيطر فيوري قرب نهاية الجولة الأولى وحافظ على تفوقه الواضح حتى النهاية بعد أن أسقط وايلدر مرتين وجعله ينزف قبل أن يوقف الحكم اللقاء في الجولة السابعة بعد أن القى فريق وايلدر الراية البيضاء.

واستغل فيوري طول ذراعيه في النيل من منافسه الأمريكي ثم سيطر على المباراة بصورة كاملة منذ الجولة الثالثة بعدما وجه لكمة بقبضته اليمنى إلى أذن وايلدر اليسرى ليسقط الأخير عند الزاوية.

وفشل وايلدر في استعادة توازنه بصورة كاملة بعد ذلك.

ومرة أخرى أسقط فيوري منافسه في الجولة الخامسة ثم وجه إليه سيلا من اللكمات عند الزاوية في الجولة السابعة حيث كانت النهاية.

وبهذه النتيجة، ينتزع فيوري الذي فاز 30 مرة وخسر مرة واحدة حزام مجلس الملاكمة العالمي من وايلدر الذي حقق 42 فوزا وتعادلا وحيدا وخسر مرة واحدة.

وانتهت المباراة السابقة بين الملاكمين في ديسمبر كانون الأول 2018 بالتعادل.

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