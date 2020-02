تايسون فيوري يهزم وايلدر وينتزع حزام مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل (فيديو)

قدم الملاكم البريطاني تايسون فيوري أداء متميزا في مباراته في الوزن الثقيل في مواجهة ديونتاي وايلدر، يوم الأحد، وفاز على منافسه الأمريكي بالضربة القاضية الفنية في الجولة السابعة في لاس فيغاس.

وفي المواجهة الثانية بين الملاكمين الكبيرين سيطر فيوري قرب نهاية الجولة الأولى وحافظ على تفوقه الواضح حتى النهاية بعد أن أسقط وايلدر مرتين وجعله ينزف قبل أن يوقف الحكم اللقاء في الجولة السابعة بعد أن القى فريق وايلدر الراية البيضاء.

واستغل فيوري طول ذراعيه في النيل من منافسه الأمريكي ثم سيطر على المباراة بصورة كاملة منذ الجولة الثالثة بعدما وجه لكمة بقبضته اليمنى إلى أذن وايلدر اليسرى ليسقط الأخير عند الزاوية.

وفشل وايلدر في استعادة توازنه بصورة كاملة بعد ذلك.

