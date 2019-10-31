WWE كراون جول: تايسون فيوري يدخل حلبة المصارعة بالزي السعودي (فيديو)‎

دخل المصارع تايسون فيوري حلبة المصارعة في عرض ”كراون جول 2019“ بالزي السعودي التاريخي.

والتقطت كامير النزال تايسون فيوري وهو يدخل إلى مقر النزال بالزي السعودي التقليدي، في الاستعراض هو الأول من نوعه.

تايسون فيوري بالزي السعودي https://t.co/kpT8lsIx2N — WWE MENA (@WWEmena) October 31, 2019

وينطلق عرض ”كراون جول 2019“ في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة وهو العرض الثاني الذي تستضيفه السعودية بعد عرض العام الماضي.

وسيشارك في العرض العديد من النجوم منهم سيث رولينز وبراي وايت ”ذا فيند“، وبرون سترومان، وكوفي كينغستون ورومان رينز وبروك ليسنر وراندي أورتن بالإضافة إلى الأساطير هولك هوغان وريك فلير.

كما سيعود المصارع السعودي منصور للمرة الأولى إلى وطنه بعدما فاز بأكبر ”باتل رويال“ في التاريخ في عرض ”سوبر شوداون“، وسيلتقي في مواجهة نارية مع نظيره سيزارو.

وفي مفاجأة كبيرة سيشارك بطل الملاكمة للوزن الثقيل الذي لم يهزم من قبل تايسون فيوري وبطل WWE بروك ليسنر وبطل اليونيفرسال سيث رولينز والكثير غيرهم.

وسيتم بث النزالات عبر قناتي MBC Action وروتانا خليجية فضلًا عن شبكة WWE التلفزيونية والتي تتبع نظام الدفع مقابل المشاهدة.