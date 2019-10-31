WWE كروان جول: كل ما تريد معرفته عن عرض المصارعة التاريخي.. وما قصة أول نزال نسائي في السعودية؟

سيشهد استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس حدثًا تاريخيًّا بإقامة أول نزال للمصارعة الحرة للمحترفين بين السيدات في عرض ”كراون جول“ الذي تستضيفه المملكة.

وأعلنت شركة WWE خلال مؤتمر صحفي أقيم في استاد الملك فهد الدولي يوم الأربعاء أن أول نزال للسيدات يقام في المملكة سيجمع بين نجمتي المصارعة الحرة للمحترفين نتالا ولايسي إيفانز.

ويقام عرض ”كراون جول“ ضمن موسم الرياض والذي يضم أكثر من ١٠٠ فعالية خلال شهرين يقدم خلاله فعاليات ترفيهية ورياضية عالمية.

وقالت لايسي في مقطع فيديو عقب وصولها إلى الرياض“ سعيدة لمشاركتي في هذا الحدث التاريخي ووصول المصارعة الحرة للمحترفين لأماكن وبلدان لم تبلغها من قبل“.

وأضافت ”من دواعي فخري وجودي هنا لفتح أبواب جديدة لم يتم التطرق لها من قبل. لا أستطيع أن أصدق أن ذلك يحدث بخوض مباراة في مصارعة السيدات في السعودية“.

وقبل عامين كتبت أليكسا بليس بطلة ”رو“ للسيدات وساشا بانكس سطرًا جديدًا في تاريخ المصارعة الحرة إذ سجلتا اسميهما كأول سيدتين تخوضان نزال مصارعة حرة في أبو ظبي عاصمة الإمارات وذلك على ملعب التنس في مدينة زايد الرياضية في السابع من ديسمبر/كانون الأول 2017.

وكان النزال على بطولة ”رو“ للسيدات وفازت به بليس واحتفظت بالبطولة، وترجع أهمية النزال إلى كونه الأول من نوعه للسيدات في الشرق الأوسط والمنطقة العربية ككل، رغم العروض المتعددة التي أقامتها مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية WWE في المنطقة في السنوات الماضية.

موعد عرض كراون جول والقنوات الناقلة

وينطلق عرض ”كراون جول 2019“ في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة وهو العرض الثاني الذي تستضيفه السعودية بعد عرض العام الماضي.

وسيشارك في العرض العديد من النجوم منهم سيث رولينز وبراي وايت ”ذا فيند“، وبرون سترومان، وكوفي كينغستون ورومان رينز وبروك ليسنر وراندي أورتن بالإضافة إلى الأساطير هولك هوغان وريك فلير.

قبل نزال فريق هوجان ضد فريق فلير في عرض كراون جول غدا في الرياض قمنا بالتحدث مع بعض من نجوم الفريقين تعرفوا عليها في حلقة جديدة من WWE الآن#WWEALAN @WWERomanReigns @RandyOrton @AliWWE #WWECrownJewel pic.twitter.com/ByiSrc8rKl — WWE MENA (@WWEmena) October 30, 2019

كما سيعود المصارع السعودي منصور للمرة الأولى إلى وطنه بعدما فاز بأكبر ”باتل رويال“ في التاريخ في عرض ”سوبر شوداون“، وسيلتقي في مواجهة نارية مع نظيره سيزارو.

وفي مفاجأة كبيرة سيشارك بطل الملاكمة للوزن الثقيل الذي لم يهزم من قبل تايسون فيوري وبطل WWE بروك ليسنر وبطل اليونيفرسال سيث رولينز والكثير غيرهم.

وسيتم بث النزالات عبر قناتي MBC Action وروتانا خليجية فضلًا عن شبكة WWE التلفزيونية والتي تتبع نظام الدفع مقابل المشاهدة.

نزالات عرض كراون جول

*فريق هوغان المكون من رومان رينز, ريكوشيه, روسيف وشورتي جي وعلي ضد فريق فلير المكون من راندي أورتن و كينغ كوربن و بوبي لاشلي و شنسكي ناكامورا و درو ماكنتالير.

*برون سترومان ضد الملاكم الذي لم يهزم من قبل تايسون فيوري

* منصور ضد سيزارو

*سيث رولينز ضد ”ذا فيند“ براي وايت في نزال يسمح فيه التثبيت في أي مكان سيكون على لقب اليونفيرسال

*نزال تايغ تيم تيروميل لتحديد أفضل فريق في العالم سيكون بين تسعة فرق هي نيو داي وذا فايكنج رايدرز وهيفي ماشيناري و لوتشا هاوس بارتي وكيرتس أكسل وزاك رادير وذا ريفايفل وذا أو سي ودولف زيغلر وبوبي رود و ذا بي تيم وسيحصل الفريق الفائز على كأس العالم.

*بروك ليسنر ضد كين فيلاسكيز على لقب WWE

*نزال باتل رويال يضم 20 نجمًا من يفوز فيه سيواجه أي جاي ستايلز على لقب الولايات المتحدة