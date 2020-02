التنوع واحترام الاختلاف شعار أولمبياد طوكيو 2020

كشف منظمون، اليوم الاثنين، عن شعار أولمبياد طوكيو وألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة 2020، والذي يعلي من قيمة التنوع واحترام الاختلاف بين البشر.

وشاركت لاعبة التنس نعومي أوساكا، التي ولدت في اليابان لأب من هايتي وأم يابانية لكنها تربت في الولايات المتحدة، في فيديو دعائي للشعار ”المشاعر توحدنا“.

وقالت أوساكا في الفيديو الذي التقط لها وهي تدخل الملعب الوطني الجديد وبرفقتها مجموعة من المشجعين ينتمون لعرقيات وجنسيات مختلفة: ”نحن مختلفون لكننا نتشارك نفس القيم“.

وتابعت: ”بهذه اللحظات التي نعيشها والمشاعر التي تربطنا يمكننا تغيير أي شيء سويا“.

The Official #Tokyo2020 Games Motto is… United By Emotion

We are #UnitedByEmotion pic.twitter.com/VpTwNAgVwe

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) February 17, 2020