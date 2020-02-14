كلوب عن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو: لا أريد خسارته في فترة الإعداد

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان سيتم السماح للهداف المصري محمد صلاح بالمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020.

وتقام فعاليات كرة القدم في أولمبياد طوكيو في الأسبوع الأخير من تموز/يوليو والأسبوع الأول من آب/أغسطس، وهو ما قد يتعارض مع استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

ولكن كلوب أكد أنه لم يتم تحديد أي شيء بعد، مضيفا: ”هل أريد خسارة لاعب خلال فترة الإعداد للموسم الجديد؟ بالطبع لا“.

وأضاف ”لكن علينا دراسة مختلف الأمور، نحتاج مزيدا من المعلومات، كيف يبدو الأمر؟ متى يبدأ الاستعداد؟ لم يتحدث أحد معنا حتى الآن، لذا لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد ولكن سنرى“.

وتشارك منتخبات الشباب تحت 23 عاما في منافسات كرة القدم الأولمبية ولكن يحق لكل فريق الاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن.

من جهة أخرى أكد كلوب أن الجناح ساديو ماني ولاعب الوسط جيمس ميلنر يمكنهما العودة للتشكيلة بعد التعافي من إصابات أبعدتهما عن المباريات الأخيرة.

وأصيب ماني خلال فوز ليفربول 2-1 على ولفرهامبتون واندرارز في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي بينما غاب ميلنر عن آخر سبع مباريات بجميع المسابقات بسبب إصابة عضلية.

وتابع كلوب ”عاد ميلنر وساديو. وبعودتهما نفكر فورا في إمكانية مشاركتهما بالتشكيلة الأساسية وأتمنى أن يكون الوضع كذلك“.

وأضاف: ”باستثناء شيردان شاكيري وناثانيال كلاين وبول جلاتزل يتدرب جميع اللاعبين ولدينا خيارات جيدة ونتمنى أن يستمر هذا الوضع وهذا سيكون رائعا في مرحلة الحسم بالموسم“.

وخسر نوريتش 4-1 بملعب أنفيلد في اليوم الافتتاحي للموسم لكن كلوب حذر من المنافس الذي وضع فريقه تحت الضغط في الشوط الثاني.

وتابع: ”سجلنا أربعة أهداف وسجلوا هدفا.. لكنهم حصلوا على فرص أكثر وكان هذا تحذيرا جيدا في بداية الموسم لأننا لم نكن في قمة الجاهزية، يمر الفريقان الآن بوضع مختلف وندرك قدرات نوريتش جيدا“.