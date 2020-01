نادال يتعرض لموقف حرج في بطولة أستراليا: ممنوع الدخول (شاهد)

تعرض نجم التنس الإسباني رافائيل نادال لموقف حرج خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة ”فلاشنغ ميدوز“، والتي ودعها اليوم الأربعاء، بعد الخسارة أمام النمساوي دومينيك تيم، بعد مباراة ماراثونية.

وخسر نادال أمام دومينيك تيم في الدور ربع النهائي بعد مباراة استمرت لمدة 4 ساعات وعشر دقائق، وذلك بنتيجة 3-1، حيث جاءت نتائج المجموعات 7-6، و7-6، و4-6، و7-6 لصالح دومينيك.

وبعيدا عن هزيمة نادال، فإن لاعب التنس الإسباني تعرض لموقف حرج خلال مشاركته في البطولة، وذلك بواسطة أحد أفراد الأمن.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن أحد أفراد الأمن رفض السماح لنادال المصنف الأول عالميا من دخول غرفة خلع الملابس، حيث طلب أولا التأكد من هويته.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن مسؤولي الأمن في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يبدو أنهم ينفذون التعليمات بصرامة شديدة ودون أي تساهل، حتى ولو كان ذلك أمام نجوم كبار مثل نادال.

ورفض رجل الأمن المكلف بحراسة غرف خلع الملابس دخول نادال، الذي لم يكن يحمل تصريح الدخول الخاص باللاعبين إلا أن رجل أمن آخر تدخّل وطلب من زميله السماح للاعب التنس الإسباني المصنف الأول على العالم بالدخول بعد أن أبلغه بهويته.

وتقبّل نادال تصرف فرد الأمن بروح رياضية عالية، وابتسم له بعد أن سمح له بالدخول، في حين ظهرت علامات الدهشة على بعض المتواجدين نظرا لغرابة الموقف الذي تعرض له نادال.

Even the World No.1 needs accreditation ????@RafaelNadal | #AusOpen pic.twitter.com/msXyJljhqY

— ATP Tour (@atptour) January 29, 2020