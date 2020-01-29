دومينيك تيم يصعق نادال ليبلغ قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

وضع دومينيك تيم حدًا لست سنوات من الإحباط في البطولات الأربع الكبرى أمام رفائيل نادال، اليوم الأربعاء، بعدما حقق فوزًا صاعقًا 7-6 و7-6 و4-6 و7-6 حجز به مكانًا لأول مرة في قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، ووجه ضربة قوية للحرس القديم في تنس الرجال.

وبعد انتصار أزال به اللاعب النمساوي كل الشكوك حول قدراته على الملاعب الصلبة، سيلتقي تيم البالغ من العمر 26 عامًا مع ألكسندر زفيريف من أجل مكان في النهائي، وهي مواجهة كان لا يمكن تخيلها قبل بداية البطولة.

ويتجه تيم المصنف الخامس إلى مواجهة، الجمعة، أمام اللاعب الألماني الشاب وهو مفعم بالثقة بعدما أنهى سعي نادال إلى إحراز لقبه العشرين في البطولات الأربع الكبرى ومعادلة رقم روجر فيدرر القياسي.

وبعد أن قلب الطاولة على اللاعب الذي هزمه في نهائي فرنسا المفتوحة مرتين، وفاز عليه 3 مرات في مواجهات بالبطولات الأربع الكبرى، أصبح تيم ثاني نمساوي فقط يبلغ الدور قبل النهائي في ملبورن بارك بعد توماس موستر في 1989 و1997.