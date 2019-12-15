رئيس UFC يسعى لإقامة نزال ثأري بين كونور مكغويغور وحبيب نورمحمدوف

فتح دانا وايت، رئيس منافسات UFC، الباب أمام لقاء ثأري يجمع البطل الأيرلندي كونور مكغويغور، والروسي حبيب نورمحمدوف في المستقبل، في ظل عودة اللاعب الأيرلندي للمنافسات من جديد في بداية السنة المقبلة.

وفاز البطل الروسي حبيب نورمحمدوف في تشرين الأول/أكتوبر 2018 في لاس فيغاس الأمريكية على البطل الأيرلندي كونور مكغويغور بالضربة القاضية ليفوز باللقب العالمي للوزن الخفيف في لقاء شهد العديد من الأحداث والصراعات الثنائية بين البطلين أدى لإيقافها مؤقتا وغرامات مالية.

ودافع البطل الروسي عن لقبه أمام الأمريكي دستين بويرييه في نزالات UFC 241 في أبوظبي الإماراتية، بينما منعت إصابة البطل الأيرلندي من العودة للنزالات في 2019.

وسيعود مكغويغور للمنافسات في بداية عام 2020، حيث يواجه الأمريكي دونالد سيروني في وزن متوسط، بحثًا عن أول فوز له في منافسات المصارعة في 3 سنوات.

ورغم كونه يلعب في وزن أكبر من وزن الروسي حبيب نورمحمدوف، لكن دانا وايت رئيس UFC فتح الباب أمام نزال ثأري بين البطلين الأيرلندي والروسي.

وقال وايت في تصريحات نشرتها ”ذا صن“: ”أنظروا لما فعل كونور في السنوات الأخيرة، ثم خسر أمام حبيب في نزال من مستوى دماء سيئة“.

وأكد رئيس UFC أن كونور مكغويغور يستحق منازلة البطل الروسي حال فوزه على الأمريكي دونالد سيروني، موضحا: ”إذن كونور في طريق هذا النزال من أجل اللقب في حال فوزه على سيروني“.

وأكد دانا وايت أن كونور سيلعب في وزن أعلى لكون البطلين لم يرغبا في تخفيف وزنهما للمواجهة، وأنه وافق بعدما سمع حجج البطل الأيرلندي من أجل النزال.

وأضاف: ”لماذا يخففان وزنهما طالما يوافقهما معا ولا يرغبان في إنزاله“.

وكان نورمحمدوف قد رفض سابقًا مواجهة مكغويغور في نزال ثأري بعد مواجهتهما السابقة، مؤكدًا على أحقية باقي الأبطال في وزن الخفيف من أخذ الفرصة لمواجهته.