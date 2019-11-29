UFC تؤكد عودة الإيرلندي كونور مكغريغور

أكد دانا وايت رئيس UFC عودة الإيرلندي كونور مكغريغور للمصارعة مجددًا من خلال لقاء يجمعه بالأمريكي دونالد سيروني في لاس فيغاس الأمريكية يوم 18 كانون الثاني/ يناير 2020.

ورغم أن النزال لن يكون من أجل الفوز بأي لقب لكن الثنائي سينشطان ليلة المصارعة في لاس فيغاس بعد شكوك كبيرة حول إقامتها.

ووافق الأمريكي دونالد سيروني البالغ من العمر 36 عامًا، والذي فاز في 36 نزالًا وخسر 13 على مواجهة المصارع الإيرلندي المثير للجدل.

وسيعود كونور مكغريغور بطل العالم سابقًا في وزنين في منافسات UFC للمصارعة مجددًا بعد غياب دام أكثر من عامًا (15 شهر بالضبط) ومنذ خسارته أمام الروسي حبيب نورمحمدوف.

وشكلت الخسارة أمام البطل الروسي ضربة قوية للمصارع الإيرلندي الذي حاول بكل الطرق الحصول على لقاء ثأري رفضه حبيب نورمحمدوف.

ودخل كونور مكغريغور في عدة مشاكل خارج حلبات المصارعة حيث اعتدى على رجل مسن في أحد مقاهي العاصمة الإيرلندية دبلن كما اعتدى على أحد الأشخاص سابقًا في الشارع.

وكان لقاء مكغريغور الأخير أمام الروسي نورمحمدوف بمثابة عودة من فترة توقف طويلة أيضًا حيث اتجه للملاكمة وواجه الأمريكي الشهير فلويد مايويذر في لقاء كسب منه أموالًا كثيرة.

وتسبب كونور مكغريغور في مشاكل عديدة أثناء نزاله الشهير مع الروسي نورمحمدوف حيث دخل معه في صراع تصريحات قبل وبعد النزال، كما تشاجر الثنائي مع الطاقم المساعد بعد نهاية النزال.

وأدت الصراعات لتوقيف المصارعين نورمحمدوف وكونور مكغريغور من طرف لجنة الرياضة في نيفادا الأمريكية.

وتمكن الروسي نورمحمدوف من العودة للمنافسة والحفاظ على لقبه في أبوظبي بعد فوزه على الأمريكي داست بورييه.