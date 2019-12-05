رويز: سأستميت في الدفاع عن لقبي أمام جوشوا في نزال الدرعية

قال آندي رويز بطل العالم للوزن الثقيل إنه حقق حلم حياته بالفوز على منافسه البريطاني أنطوني جوشوا في يونيو حزيران الماضي وإنه ”سيستميت“ في الدفاع عن لقبه في نزال الإعادة بينهما في السعودية بمنطقة الدرعية بعد غد السبت.

وحقق رويز واحدة من أكبر المفاجآت في الملاكمة حين تغلب على جوشوا الذي لم يكن قد تجرع أي هزيمة قبلها.

وأنهى الحكم النزال بالضربة القاضية لصالح الملاكم الأمريكي من أصل مكسيكي في الجولة السابعة في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك.

وقال رويز لهيئة الإذاعة البريطانية‭ ‬(بي.بي.سي): ”كنت أحلم بهذا منذ كنت في السادسة من عمري وحصدت الثمار أخيرًا، لن أسمح بخسارة أحزمتي، سأستميت وأنا أحاول الدفاع عنها، الأمور تتبدل، والآن بعد أن حققت أحلامي لا يمكن التخلي عن هذه الألقاب“.

وأنقص جوشوا وزنه قبل خوض المواجهة الثانية على ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ساعيًا لامتداد النزال حتى الجولات الأخيرة وقال إنه يتوقع خوض ”سباق ماراثون وليس سباق سرعة لمسافة قصيرة“.

واستعان الملاكم البريطاني بمشورة فلاديمير كليتشكو بطل العالم السابق في الوزن الثقيل فيما يتعلق بنظامه التدريبي والغذائي في محاولة لاستعادة ألقابه في النزال الذي أطلق عليه اسم ”نزال الدرعية التاريخي“.

وقال رويز إنه لا ”يقلل من شأن“ جوشوا وإن لديه طريقته الخاصة لمواجهة البطل الأولمبي السابق.

وأضاف ”أعرف أنه أنقص وزنه وأنه سيحاول حصاري، لذلك فإنني سأركز على منعه من ذلك“.

ويرى جوشوا أن هذا لن يكون آخر نزال بينهما وتوقع تنظيم نزال ثالث مستقبلًا إذا كان رويز مستعدًا لذلك وقال: ”لن تكون هذه آخر مرة أواجه فيها رويز، نخوض مواجهات قوية، أعتقد أن هذا النزال سينتهي بضربة قاضية وهذا ما يريد الناس رؤيته، سيكون نزالًا شرسًا وسينتهي بضربة قاضية“.