أنطوني جوشوا وآندي رويز يصلان السعودية استعدادًا للمواجهة ”الثأرية التاريخية“ (شاهد)

وصل إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا ونظيره المكسيكي آندي رويز؛ استعدادًا للمواجهة الثأرية بينهما في السابع من ديسمبر المقبل التي ستقام في مدينة الدرعية التاريخية القريبة من العاصمة الرياض.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية أن“الدرعية المدينة التاريخية جنوب هضبة نجد ستشهد نزال بطولة العالم المرتقب للوزن الثقيل للملاكمة، بين حامل اللقب آندي رويز جونيور ومنافسه حامل اللقب السابق أنطوني جوشوا في السابع من ديسمبر المقبل“.

وسيحاول جوشوا خلال المواجهة التي سُميت بـ“اشتباك الكثبان“ استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو الماضي بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

يذكر أن السعودية استضافت قبل أسابيع منازلة نظمها مجلس الملاكمة العالمي تُوج على إثرها الملاكم البريطاني أمير خان بلقب بطولة العالم (دبليو بي سي) من قلب مدينة جدة ”غرب السعودية“، وذلك بعد تغلبه على الأسترالي بيلي ديب في النزال الكبير الذي جمعهما بمدينة الملك عبدالله الرياضية.