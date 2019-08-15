آندي رويز يرفض إعادة نزاله أمام جوشوا في السعودية

قال آندي رويز، بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، إنه يفضل خوض نزال الإعادة أمام البريطاني أنطوني جوشوا في ديسمبر كانون الأول المقبل في نيويورك بدلًا من السعودية.

وهدد إيدي هيرن، مروج مباريات جوشوا، الذي أعلن الأسبوع الحالي أن نزال الإعادة سيقام بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، باتخاذ إجراءات قانونية في حال رفض الملاكم المكسيكي-الأمريكي الالتزام بالمنصوص عليه بخصوص المباراة.

وقال رويز، الذي يحمل ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية عقب فوزه على جوشوا في نيويورك، في يونيو حزيران الماضي، لشبكة ئي.إس.بي.إن المكسيكية: ”لم أوقع على أي شيء بعد. لا زلنا نتفاوض بشأن كل شيء“.

”يريدون أن يكون النزال هناك (في السعودية) لكن علينا أن نرى أين نتفاوض مع فريقي المعاون. أود أن أخوض النزال في نيويورك مرة أخرى حيث تغلبت عليه.

”أمنحه الفرصة لمحاولة هزيمتي وإذا أراد الأحزمة التي أمتلكها عليه أن يفعل ذلك هناك (في نيويورك)“.

ورفض هيرن الحديث عن أي نزال بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط.

وقال هيرن لشبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية: ”تم توقيع عقد إعادة النزال قبل المباراة الأولى. وقع الملاكمان في نفس الوقت ولا يوجد عقد آخر“.

”علينا أن نبلغه (رويز) بالتوقيت والتاريخ ومكان النزال وهذا ما حدث. خياره أن يخوض معركة قانونية قد تمنعه من الملاكمة لسنوات أو الدفاع عن ألقابه والحصول على الكثير من المال أمام منافس تغلب عليه بالفعل. لا يوجد شك في أنه سيخوض النزال“.

وقال هيرن، إن إقامة النزال في السعودية قد يغير لعبة الملاكمة.

وأضاف يوم الإثنين الماضي: ”هذا الحدث ربما يغير الملاكمة للأبد.. لو ستنفق السعودية على مثل هذه المباريات ومع التعداد السكاني لديها وإمكانيات نمو الرياضة هناك، ربما نشاهد تغيرًا كبيرًا في الرياضة“.