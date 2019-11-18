”فورمولا 1“ لم تحسم بعد مكان سباق جائزة البرازيل الكبرى بعد 2020

يرغب مسؤولو فورمولا 1 في الإبقاء على جائزة البرازيل الكبرى ضمن جدول بطولة العالم، لكن السؤال الآن أين سيقام السباق الوحيد في أمريكا الجنوبية بعد 2020، عندما ينتهي العقد الحالي مع ساو باولو؟.

وقال تشيس كاري، الرئيس التنفيذي لفورمولا 1، والذي يمثل مجموعة ليبرتي ميديا صاحبة الحقوق التجارية للصحفيين على هامش سباق البرازيل على حلبة إنترلاجوس مطلع هذا الأسبوع، إن المسؤولين يدرسون كل الخيارات المتاحة.

وقال كاري: ”لدينا مصالح. لدينا العديد من الشركاء الراغبين في بقاء السباق. نرغب في استمرار سباق البرازيل لفترة طويلة“.

وأضاف: ”لا يوجد موعد نهائي للقرار. تقليديًا نعلن عن جدول الموسم التالي خلال الصيف“.

وستستضيف حلبة إنترلاجوس سباق البرازيل في 2020، لكن ريو دي جانيرو مرشحة لاستضافة السباق في العام التالي.

وترغب ساو باولو في الاحتفاظ بالسباق وقال جواو دوريا حاكم الولاية إنه سيعقد اجتماعًا مع مجموعة ليبرتي ميديا في الأسبوع الأول من ديسمبر كانون الأول، والذي ستقدم خلاله المدينة مقترحًا رسميًا.

ولا تدفع ساو باولو حاليًا أي رسوم لفورمولا 1 على عكس المعمول به حول العالم، حيث تدفع المدن المستضيفة الأخرى نحو 60 مليون يورو (66.35 مليون دولار) لاستضافة سباقات، لكن دوريا قال إن تغييرًا سيحدث.

وأوضح: ”سندفع رسومًا في العقد القادم. سنحصل على أموال من مصادر واستثمارات خاصة“.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن المدينة، وهي مسقط رأس إيرتون سينا بطل العالم الراحل، على استعداد لدفع 20 مليون دولار.

وذكرت تقارير أن ريو أبدت استعدادها لدفع أموال أكثر.

وقال كاري: ”الاتفاقيات التي نبرمها تتضمن العديد من البنود ولا تقتصر فقط على الرسوم. لدينا جوانب أخرى. الأمر معقد قليلًا“.

وتعتزم مدينة ساو باولو بيع حقوق إدارة حلبة إنترلاجوس لمدة 33 عامًا للقطاع الخاص في الثامن من يناير كانون الثاني.

والهدف إقامة أنشطة على مدار العام في المنطقة التي تقع فيها الحلبة إضافة إلى بناء فندق ومنطقة للمعارض وربما بناء مركز للتسوق.