التوصل لاتفاق لإقامة سباق ”فورمولا 1“ في ميامي عام 2021

قال منظمو بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات إن مدينة ميامي ستستضيف سباقًا للجائزة الكبرى في مايو/ آيار 2021 بعد التوصل لاتفاق لإقامته في استاد هارد روك بشرط الحصول على موافقة حكومية.

وتراجع المسؤولون في فورمولا 1 والمنظمون المحليون في أبريل/ نيسان الماضي عن خطط إقامة سباق سنوي في وسط مدينة ميامي بسبب توزيع الأعمال والسكان.

واتجه المنظمون بعدها لفكرة تشييد مضمار للسباق في استاد هارد روك التابع لفريق ميامي دولفينز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية في شمال فلوريدا.

وذكرت صحيفة ”ميامي هيرالد“، يوم الثلاثاء، أن الملياردير الأمريكي ستيفن روس مالك دولفينز سيمول عملية الإنشاء وتقدر التكلفة بنحو 40 مليون دولار.

وقال توم جارفينكل، الرئيس التنفيذي لميامي دولفينز، وشون براتشيز، مدير العمليات التجارية في فورمولا 1، في بيان مشترك: ”نحن سعداء بالإعلان عن توصل لاتفاق مبدئي بين فورمولا 1 واستاد هارد روك لإقامة أول سباق على الاطلاق بالبطولة في هذا الاستاد“.

وأضاف البيان: ”نشعر بالامتنان لجمهورنا والمنظمين والمسؤولين عن صناعة السياحة من أجل صبرهم ودعمهم خلال هذه العملية“.

وسيضم جدول البطولة 22 سباقًا في العام المقبل مع إضافة سباق جديد في فيتنام.

وسيكون سباق ميامي الثاني في الولايات المتحدة بالجائزة الكبرى بعد أوستن في تكساس.

ومن المتوقع أن تجد الخطة معارضة من سكان ميامي غاردنز ورجال أعمال لذا تحتاج لموافقة من سلطات ميامي-ديد كاونتي.