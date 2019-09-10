نقل أسطورة فورمولا 1 مايكل شوماخر إلى أحد مستشفيات باريس

كشفت تقارير صحفية، أن بطل العالم السابق وأسطورة سباقات سيارات الفئة الأولى (فورمولا1)، الألماني مايكل شوماخر، نُقل إلى أحد مستشفيات باريس للخضوع لفحوصات مع أحد الأطباء المتخصصين في حالات قصور القلب، وذلك بعد 6 سنوات من الحادث الخطير الذي تعرض له أثناء ممارسة رياضة التزلج.

وحسبما كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، وصل شوماخر (50 عامًا) لأحد المراكز الطبية في باريس داخل سيارة إسعاف برفقة الطبيب المتخصص في جراحات القلب، فيليب ميناسشيه.

وسيخضع شوماخر للعلاج بالخلايا الجذعية؛ للحصول على تأثير مضاد للالتهابات في جميع أنحاء الجسم، ومن المقرر أن يبدأ فيه اليوم الثلاثاء، وسيكون بإمكانه مغادرة المستشفى في اليوم التالي مباشرة، وفقًا لرواية الجريدة نفسها.

وكشفت الجريدة ذائعة الصيت، أن بطل العالم 7 مرات دخل المستشفى نفسه مرتين من قبل، بطائرة هليكوبتر.