روندا روزي تعلن نهاية مسيرتها مع المصارعة الحرة WWE

أكدت روندا روزي أن مسيرتها في منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE قد انتهت بعد هزيمتها في راسلمانيا.

ولم تشارك روزي، البطلة السابقة في منافسات الفنون القتالية المختلطة UFC، في أي عرض من بطولة WWE منذ خسارتها في الحدث الرئيسي في استاد MetLife في أبريل/نيسان الماضي.

وخسرت ”روزي“ أمام بيكي لينش في الحدث الافتتاحي الرئيسي لمصارعة المحترفات والذي شاركت فيه أيضا شارلوت فلير.

وانضمت المصارعة البالغة من العمر 32 عامًا إلى منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE العام الماضي، بعد أن أنهت مسيرتها في منافسات الفنون القتالية المختلطة UFC وأصبحت مصارعة منتظمة في عرض راو.

لكن روزي ظهرت في إعلانات ترويجية لمسلسل تلفزيون الواقع ”توتال ديفاس“، والذي سيغطي مباراتها التاريخية في عرض راسلمانيا.

وكتبت روزي عبر حسابها على ”تويتر“: ”نهايتي هنا وعلى استعداد لمجد جديد!!! لا تفوتوا ذروتها في مسيرتي على WWE على توتال ديفيز“.

اعتزال سابق

وسبق أن أعلنت البطلة الأولمبية نيتها الاعتزال والابتعاد عن الرياضة لتكون أسرة مع زوجها ترافيس براون.

وقالت على قناتها على موقع يوتيوب: ”لقد تحولت كرة الثلج إلى حياتي كلها ووقعت في حبها تمامًا. مع مرور الوقت في منافسات المصارعة الحرة للمحترفين، انتهى بي الأمر بالحصول على اللقب وأصبحت مصارعة النساء الحدث الرئيسي في راسلمانيا“.

”قررت التمسك بخططنا بعد راسلمانيا، أنا وزوجي المدهش سنبدأ في محاولة لبدء عائلتنا. لا أهتم بأي شيء آخر سوى الطفل ولن تروني مرة أخرة في WWE في المستقبل“.

لكن تريبل إتش أصر الشهر الماضي على أن جماهير المصارعة ستشاهد روزي في WWE ”عاجلاً وليس آجلاً“. وأكد بطل العالم السابق في WWE: ”إنها عائدة“.