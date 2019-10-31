نتائج WWE كراون جول بالسعودية كاملة (شاهد)

دخلت النجمة نتاليا التاريخ بعدما فازت في أول نزال مصارعة نسائي في تاريخ المملكة العربية السعودية على حساب ليسي إيفانز.

وظهرت نتاليا وليسي إيفانز بملابس محتشمة في أول نزال نسائي في عرض جوهرة التاج بالسعودية.

ونجحت بالنهاية نتاليا في حسم المواجهة لصالحها بعد تنفيذ حركة ”شارب شوتر“ ضد خصمتها التي لم تستطع مقاومة ذلك لتعلن استسلامها.

قام أحد الجماهير المتواجدين في عرض WWE كراون جول بالمملكة العربية السعودية بإلقاء زجاجة مياه على النجمة نتاليا قبل دخولها حلبة اللقاء.

وتم نشر فيديو على مواقع التواصل ظهر فيه مشجع وهو يقوم بإلقاء زجاجة مياه على نتاليا قبل دخولها إلى النزال أمام ليسي إيفانز

اثناء دخول ناتاليا قام احد الاشخاص برمي علبة ماء عليها !! pic.twitter.com/UjxqhFfmwK — Wrestling Club (@WrestlinClub) October 31, 2019

???? // بكاء المصارعة “ ناتاليا “ بعد صناعتها التاريخ لكونها جزء من اول مباراة مصارعة نسائية في تاريخ المملكة العربية السعودية قبل قليل في عرض #كراون_جول في الرياض pic.twitter.com/DhT189NkHD — قوانين الحلبة (@Ring_Rules) October 31, 2019

كما دخل المصارع السعودي منصور الشهيل التاريخ بعد فوزه على السويسري أنطونيو سيزارو، في عرض WWE كراون جول المقام بالمملكة العربية السعودية.

واستطاع الشهيل صد هجمات المصارع السويسري في أكثر من مرة.

وقال الشهيل في تصريحات للصفحة الرسمية لـ“WWE“: ”سعيد للغاية بتحقيق هذا الانتصار العظيم الذي جاء بصعوبة كبيرة، لقد حلمنا يومًا ما أن يتواجد أحد المصارعين السعوديين على الساحة، والحلم قد تحقق، بل حققت الانتصار“.

وعاد المصارع السعودي الشهيل للمرة الأولى إلى وطنه بعدما فاز بأكبر ”باتل رويال“ في التاريخ في عرض ”سوبر شوداون“، وسيلتقي في مواجهة نارية مع نظيره سيزارو.

النجم السعودي منصور يتحدث الى WWE الان بعد انتصاره التاريخي في كراون جول على سيزارو @KSAMANNY#WWECrownJewel pic.twitter.com/XHoSWcpuH2 — WWE MENA (@WWEmena) October 31, 2019

وفيما يلي نتائج WWE كراون جول كاملة:

المصارع بروك ليسنر افتتح عرض كراون جول في السعودية بالفوز على كي فيلاسكيز.

وضمن المواجهات الاقصائية لبطولة كأس العالم للزوجي لهذا العرض، تمكن فريق روبرت روود ودولف زيغلر من تحقيق الفوز على غران ميتاليك ولينسي دورادو، ليدخل فريق زاك رايدر وكيرت هواكينز ليتعرضا ايضاً للخسارة من قبل فريق زيغلر الذي خسر في المواجهة الثالثة والتي جمعته أمام فريق هيفي ميكيناري وزميله اوتيز اللذين سرعان ما تعرضا للخسارة أمام فريق كوفي كينغستون وبيغ اي الذي واصل تألقه من خلال الفوز أيضاً على كل من فريق كيرتس اكسل وبو دالاس وفريق سكوت داوسن وداش وايلدرن ليتعرضا للخسارة امام فريق كارل اندرسون ولوك غالوز اللذين حققا لقب بطولة كأس العالم للزوجي.

Tweets by WWEmena

Tweets by WWE

Tweets by WWEUniverse

نجح المصارع السعودي منصور الشهيل من تحقيق فوزاً تاريخياً في المباراة الحاسمة التي جمعته أمام منافسه السويسري انتونيو سيزارو.

دخلت النجمة نتاليا التاريخ بعدما فازت في أول نزال مصارعة نسائي في تاريخ المملكة العربية السعودية على حساب ليسي إيفانز.

وحقق المصارع تايسون فيوري فوزاً صعباً خلال المواجهة التي جمعته أمام العملاق برون ستروتمان.

تمكن المصارع آي جاي ستايلز من المحافظة على لقب الولايات المتحدة عقب الفوز المهم الذي حققه خلال مواجهة منافسه هامبرتو كاريلو .

مواجهة من العيار الثقيل ضمت 5 مصارعين يمثلون فريق هولك هوغان ضد 5 مصارعين يمثلون فريق ريك فلير، وكانت هذه المواجهة حماسية للغاية بين الفريقين إلا أن جاءت اللحظات الأخيرة في المواجهة التي جمعت بين أورتن من فريق فلير ضد رومان رينز من فريق هوغان.

فاز المصارع براي وايت في مواجهة عنيفة جمعته امام نظيره سيث رولينز على لقب WWE العالمي.