NBA.. ليبرون جيمس يرد بحسم على تساؤل بشأن اتخاذه قرارًا باعتزال كرة السلة

قال ليبرون جيمس، لاعب لوس أنجليس ليكرز، المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إنه ما زال أمامه الكثير من الوقت قبل الاعتزال، وشبه نفسه بالمخضرم توم برادي لاعب نيو إنغلند باتريوتس بطل كرة القدم الأمريكية والذي يقدم أداء قويًا بعمر 42 عامًا.

وعند سؤاله عن هل فكر في الاعتزال، هز جيمس البالغ عمره 34 عامًا رأسه نافيًا.

وأضاف جيمس قبل الفوز على سكرامنتو كينغز، أمس الجمعة: ”لست في نهاية قصتي. لذا لا، لست أشعر بذلك حاليًا.

”أنا وتوم برادي وجهان لعملة واحدة. سنواصل اللعب حتى نعجز عن السير“.

وأضاف: ”طالما أشعر بحالة جيدة وأقدم أداء قويًا.. سأواصل اللعب حتى أعجز عن ذلك من الناحية البدنية.. أو أكون مرهقًا من الناحية الذهنية“.

وتابع: ”ثم أبدأ النظر إلى ذلك. لا أعلم متى سيحدث ذلك لكني لم أصل إلى هذا الوضع بعد“.

وبعد غيابه لفترات طويلة في موسمه الأول المخيب مع ليكرز، بدا أن جدول البطولة المزدحم بدأ يؤثر على اللاعب الفائز باللقب ثلاث مرات وبلغ النهائي في ثمانية مواسم متتالية.

لكن جيمس يقدم أداء مذهلًا منذ بداية الموسم الحالي، وقاد ليكرز لصدارة القسم الغربي بعشرة انتصارات في 12 مباراة.