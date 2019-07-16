غريزمان: ميسي أيقونة كرة القدم مثل ليبرون جيمس في السلة.. وأجهز احتفالًا جديدًا

قال أنطوان غريزمان، مهاجم نادي برشلونة الجديد، إن القائد ليونيل ميسي بالنسبة له رقم واحد في لعبة كرة القدم مثل ليبرون جيمس في كرة السلة في العالم.

وأضاف المهاجم الفرنسي القادم من أتلتيكو مدريد في مقابلة مع قناة برشلونة، يوم الثلاثاء: ”ميسي بالنسبة لي فهو الرجل رقم 1 مثل ليبرون جيمس في كرة السلة. ليبرون هو أيقونة كرة السلة ودوري المحترفين الأمريكي وميسي هو أيقونة كرة القدم لأنه يمتلك شيئًا مختلفًا عن أي شخص آخر تراه كل 30 عامًا أو نحو ذلك“.

وأعلن برشلونة بطل الليغا ضم غريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو (135 مليون دولار) عقب دفعه لمبلغ الشرط الجزائي يوم الجمعة الماضي.

ورفض غريزمان (28 عامًا) مهاجم منتخب فرنسا الانتقال لبرشلونة العام الماضي ووقع على عقد جديد مع أتليتيكو لكنه أعلن في مايو/آيار الماضي إنه سيرحل عن الفريق المنتمي للعاصمة الإسبانية والذي أمضى فيه خمسة مواسم منذ انضمامه إليه قادمًا من ريال سوسيداد في 2014.

وأضاف الفائز بكأس العالم العام الماضي: ”سنستمتع داخل الملعب وخارجه وسأساعد بقدر الإمكان. أتطلع إلى اللعب أمام جماهيري الجدد. أعتقد أنهم يعرفونني بالفعل وسأقدم أقصى ما يمكن في الملعب للاستمتاع سويًا“.

واعترف لاعب برشلونة الجديد بأنه يتفهم غضب لويس سواريز وميسي منه بسبب ما حدث العام الماضي، لكنه قال في الوقت نفسه إنه مقتنع بأنه قادر على تعويضهم.

وأردف: ”سنرى الوضع عندما ينضمان لتدريبات الفريق. لكنني أعتقد أننا سنكون قادرين على حل كل شيء. لقد تعاملت مع الكثير من لاعبي أوروغواي زملائي في أتلتيكو وريال سوسيداد. سوف نرى ما إذا كان سواريز سيتحدث إلي“.

وأردف: ”أهدافي هذا الموسم أن ألعب كثيرًا وأن أسجل وأصنع أكثر من المواسم الماضية، وبالطبع أن نحقق جميع الألقاب التي ننافس عليها، بالنسبة لي أستطيع أن أدافع وأن ألعب الكرة من لمسة واحدة.. سوف أكون نفس غريزمان في أتلتيكو مدريد“.

وعن تجهيزه لاحتفال جديد بأهدافه مع البلوغرانا، أشار: ”نعم أنا أجهز شيئًا جديدًا.. ولن أفصح عنه، أنا متشوق للعب أمام الجمهور، أعتقد أنهم يعرفوني جيدًا“.

وعن أصعب أوقاته، كشف: ”عندما أضعت ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال ثم بعد أشهر خسرت نهائي اليورو.. كانت لحظات عصيبة لكن في حال فوزي بالأبطال مع برشلونة سوف أنسى هذا“.