ديوكوفيتش وفيدرر في المجموعة ذاتها بالبطولة الختامية للتنس

أوقعت قرعة البطولة الختامية لموسم تنس الرجال المقررة في لندن هذا الشهر نوفاك ديوكوفيتش وروجر فيدرر في المجموعة ذاتها، بينما سيواجه رفائيل نادال المصنف الأول الجديد على العالم منافسه ألكسندر زفيريف حامل اللقب.

وانضم إلى ديوكوفيتش وفيدرر في القرعة التي سحبت اليوم النمساوي دومينيك تيم والإيطالي ماتيو بريتيني في مجموعة بيورن بورج، بينما جاء نادال وزفيريف مع اليوناني ستيفانوس تيتيباس والروسي دانييل ميدفيديف في مجموعة أندريه أجاسي.

وفاز فيدرر بالبطولة الختامية ست مرات خلال مسيرته وهو رقم قياسي وكان آخر لقب له في 2011، بينما فاز ديوكوفيتش باللقب خمس مرات.

ولم يسبق لنادال الفوز بالبطولة الختامية وخسر في النهائي أمام فيدرر في 2010 وديوكوفيتش في 2013.

وانسحب نادال، الذي انتزع صدارة التصنيف العالمي من ديوكوفيتش يوم الإثنين، من الدور قبل النهائي لبطولة باريس للأساتذة الأسبوع الماضي بسبب الإصابة، لكن اللاعب الإسباني أكد أنه سيسافر إلى لندن بعد الخضوع لفحص بالأشعة.

وستقام البطولة الختامية بين العاشر و17 نوفمبر تشرين الثاني، وسيتأهل أول لاعبين في كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.