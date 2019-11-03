نوفاك ديوكوفيتش يوجه تحذيرًا لمنافسيه بفوزه بلقب باريس للأساتذة في التنس

فاز نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا على الكندي دينيس شابوفالوف بنتيجة 6-3 و6-4 ليعزز رقمه القياسي بحصد اللقب الخامس في بطولة باريس للتنس للأساتذة اليوم الأحد ويوجه تحذيرًا لمنافسيه قبل البطولة الختامية.

وتعرض اللاعب الصربي لفرصة واحدة لكسر إرساله في أداء رائع آخر ليحصد لقبه 34 في بطولات الأساتذة ضد شابوفالوف المصنف 28 عالميًا، والذي خاض أول مباراة نهائية له على هذا المستوى.

وقال ديوكوفيتش الذي لم يخسر أي مجموعة في البطولة وحصد اللقب 77 في بطولات المحترفين ”إرسالي كان جيدًا للغاية، ولم تكن هناك العديد من سلاسل تبادل الضربات في المباراة، كسر إرسال مرة واحدة في كل مجموعة كان كافيًا، كان أفضل أداء في الإرسال في هذه البطولة“.

وأضاف: ”إنها مباراته النهائية الأولى على مستوى الأساتذة لذا بطريقة ما تفوقت الخبرة، لكني قدمت أداء قويًا اليوم، ربما فقد تركيزه قليلًا“.

وشابوفالوف الذي سيصل إلى التصنيف 15 عالميًا غدًا الإثنين وهو الأفضل في مسيرته، أنهى البطولة بشعور من الفخر وهو يعلم أنه لم يكن هناك ما يمكن فعله ضد ديوكوفيتش.

وقال اللاعب الكندي الذي خسر جميع مبارياته الأربع ضد ديوكوفيتش الحاصل على 16 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى ”المديح لنوفاك بالتأكيد، إنها نهاية صعبة لكنه كان اللاعب الأفضل“.

وأصبح ديوكوفيتش على بعد لقب واحد في بطولات الأساتذة من رقم نادال القياسي ولم يكن هناك ما يوقف اللاعب البالغ عمره 32 عامًا في بيرسي أرينا.

وكسر ديوكوفيتش، الذي سيخسر صدارة التصنيف العالمي لصالح رفائيل نادال غدًا الإثنين، إرسالَ شابوفالوف الأول ليتقدم 3-صفر.

ولم يتعرض اللاعب الصربي لأي تهديد في المجموعة الأولى وخسر أربع نقاط فقط في إرساله، إذ بدا شابوفالوف متأثرًا بعدم خوض مباراة الدور قبل النهائي أمس السبت بعد انسحاب نادال.

وواجه شابوفالوف البالغ عمره 20 عامًا فرصة لكسر إرساله في الشوط الأول من المجموعة الثانية، لكنه أنقذها بإرساله الأول غير أنه ارتكب خطأ بضربة أمامية في الفرصة الثانية لديوكوفيتش لكسر الإرسال ليتقدم اللاعب الصربي 4-3.

ثم حافظ ديوكوفيتش على إرساله لينتزع فوزًا سيعزز معنوياته قبل انطلاق البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في الفترة من العاشر وحتى 17 نوفمبر تشرين الثاني في لندن، حيث سيسعى لإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي.

وقال ديوكوفيتش ”أنا في وضع أفضل (لإنهاء الموسم في صدارة التصنيف) عمّا كنت قبل هذه البطولة لكن كل ما يمكنني فعله هو التركيز على أسلوبي“.

وتبدو مشاركة نادال في البطولة الختامية في محل شك بعد تعرض اللاعب الإسباني لإصابة في المعدة في الإحماء لمباراة الدور قبل النهائي أمس السبت.

وغاب روجر فيدرر الحاصل على 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى عن البطولة، للحفاظ على نشاطه في البطولة الختامية.