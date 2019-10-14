الحارس بيتر تشك يتألق ويتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراته الأولى برياضة هوكي الجليد (فيديو)

أثبت بيتر تشك، حارس مرمى تشيلسي وآرسنال السابق، أنه يملك أعصابًا من فولاذ بغض النظر عن الأرضية التي يلعب عليها بعدما أنقذ شباكه مرتين في ضربات الترجيح في أول مباراة يخوضها بعد تحوله إلى هوكي الجليد، ليساعد جيلدفورد فينكس المنافس في دوري الدرجة الرابعة البريطاني على الفوز على سويندون وايلد كاتس.

وأسدل تشك، البالغ 37 عامًا، الذي خاض أكثر من 600 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع تشيلسي وآرسنال الستار على مسيرته كلاعب في نهاية الموسم الماضي، لكنه أعلن مؤخرًا انضمامه إلى فينكس للمشاركة معه في أوقات فراغه.

لا يهم نوع الرياضة فبيتر تشيك سيبدع بها دائمًا ???? pic.twitter.com/DcP0gvpNlV — #الدوري_الانجليزي (@Silvr_EPL) October 14, 2019

ويعمل تشك حاليًا مستشارًا فنيا مع تشيلسي وتم اختياره أمس الأحد رجل المباراة بعد تألقه وقال إنه سعيد بهدوء أعصابه خلال ضربات الترجيح.

وأضاف تشك الذي كان آخر ظهور له في كرة القدم في نهائي الدوري الأوروبي بين آرسنال وتشيلسي في مايو أيار ”اندهشت أنا نفسي من هدوء أعصابي.. لم أكن أتوقع ما ينتظرني ولذا سعدت جدا بالطريقة التي تفاعل بها جسدي مع المباراة“.

???? @PetrCech’s Ice Hockey debut for @GFord_Phoenix: ???? Wears a custom-made ice-hockey helmet. ⚽ Half @ChelseaFC half @Arsenal. ???? Saved 2 penalties in the shootout. ✅ Makes a match-winning save. ???? Awarded with the MOTM. ???? A debut to remember. pic.twitter.com/f4dM9U1ANW — SPORF (@Sporf) October 13, 2019

وتشك عاشق لهوكي الجليد منذ صغره ومارسه قبل التحول لكرة القدم.

وارتدى تشك القميص رقم 39 تيمنًا بالحارس العملاق السابق دومينيك هاشيك الذي لعب في دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية لمدة 16 موسمًا وساعد جمهورية التشيك على الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في 1998.

وقال تشك: ”كان حلم طفولتي خوض ولو مباراة واحدة في هوكي الجليد.

وتابع: ”عندما تحلم بأي شيء فإنه يتعين عليك أن تبذل كل ما في وسعك لتحقيقه. قمت بذلك في كرة القدم وحققت كل أحلامي“.

وارتدى تشك خوذة تحمل شعاري آخر فريقين لعب لهما في مسيرته مع كرة القدم عن طريق ارتداء خوذة مخصصة للمباراة، حيث طبع على جانبها الأيمن شعار آرسنال، وعلى جانبها الأيسر شعار تشيلسي.

واحتفل لاعبو جيلدفورد فينيكس بالفوز عن طريق الذهاب لزميلهم تشك والاحتفاء به في مشاهد مبهجة، تفاعل معها الحاضرون في مجمع جيلدفورد سبكتروم معقل فريق تشك.

ويحتل نادي جليدفورد فينيكس، الذي تأسس عام 2017، المرتبة الرابعة في منافسات هوكي الجليد في بريطانيا.

ولعب تشك لتشيلسي بين عامي 2004 و2015، وشارك في 494 مباراة معه، حقق خلالها 3 ألقاب للدوري الإنجليزي ولقبا لدوري أبطال أوروبا ومثله للدوري الأوروبي و4 لكأس الاتحاد الإنجليزي و3 لكأس رابطة المحترفين ولقبين للدرع الخيرية.

وانتقل تشك في 2015 إلى آرسنال الجار اللندني اللدود لتشيلسي، الذي اعتزل معه بنهاية الموسم المنقضي، وكانت آخر مبارياته الخسارة 1-4 في نهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي تحديدا.

وشارك الحارس التشيكي المخضرم في 139 مباراة مع آرسنال بمختلف المسابقات، وحقق معه 3 ألقاب.