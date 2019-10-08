تشيلسي يستعد لتقديم عرض لا يمكن رفضه إلى نيمار

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن تشيلسي يستعد لتقديم عرض ضخم للغاية لضم النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان مقابل 210 ملايين يورو الصيف المقبل بعد فشل عودته إلى برشلونة.

وقضى برشلونة معظم فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في التفاوض مع سان جيرمان لإعادة نيمار إلى كامب نو بعد عامين من رحيله مقابل 222 مليون يورو (245 مليون دولار) في صفقة قياسية عالمية لكن بطل إسبانيا فشل في التوصل لاتفاق مع نظيره الفرنسي.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الشهر الماضي إن النادي فعل كل شيء ممكن للتعاقد مع نيمار لكنه اعترف بعدم إمكانية توفير المبلغ الذي طلبه سان جيرمان لبيع المهاجم الذي سجل 105 أهداف في أربعة مواسم مع برشلونة.

عودة نيمار

وعاد نيمار إلى مستواه الرائع مع باريس سان جيرمان رغم عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا بسبب الايقاف الذي انتهى بالفعل لكنه تألق في الدوري الفرنسي مع فريقه.

وغاب نيمار بسبب الإيقاف عندما سحق باريس سان جيرمان ضيفه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال وكذلك في فوز الفريق خارج أرضه على غلطة سراي التركي بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات.

وذكرت مجلة ”دون بالون“ الإسبانية الأسبوعية أن تشيلسي ينوي التقدم بعرض للتعاقد مع نيمار الصيف المقبل في حال استمر في تركيزه على كرة القدم فقط بعيدًا عن مشاركته الخارجية، حيث يجهز عرضًا لا يمكن رفضه بقيمة 210 ملايين يورو وهو نفس المبلغ تقريبًا الذي دفعه سان جيرمان لبرشلونة قبل عامين.

تشيلسي يبحث عن مهاجم

ولا يزال تشيلسي يبحث عن قائد لهجومه بعد خسارته إيدن هازارد هذا الصيف بانتقاله إلى ريال مدريد ويملك النادي اللندني الكثير من الأموال التي وفرها بعد عام كامل دون تعاقدات جديدة بسبب قرار من الاتحاد الدولي (الفيفا) يحرمه من تسجيل لاعبين جديد لمدة عام.

كما أن نغولو كانتي بات قريبًا من الرحيل الموسم المقبل وقد ينتهي به المطاف في ريال مدريد مع زميليه السابقين هازاد وتيبو كورتوا.

ومن ناحيته لا يزال نيمار مصرًا على رحيله عن باريس وبالطبع الدوري الإنجليزي الممتاز من البطولات المغرية والجاذبة للنجوم لما يملكه من منافسة عالية المستوى.

وعلى الرغم من ذلك كل هذا يتوقف على ما سيحققه المدير الفني الشاب فرانك لامبارد مع الفريق ومدى ضمان التأهل إلى دوري الأبطال بنهاية الموسم.

والمعركة على احتلال المراكز الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال صعبة وقوية ويمكن أن تشهد أي مفاجآت لكن من الصعب تصديق أن ينتقل نيمار إلى فريق لا يشارك في دوري الأبطال.