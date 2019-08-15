نيمار يهجر باريس سان جيرمان والإدارة تهدده بالقرار الصعب

قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن البرازيلي نيمار، نجم نادي باريس سان جيرمان، قرر الابتعاد تمامًا عن فريقه خلال الفترة المقبلة، حتى يتم حسم مصيره بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن نيمار يتدرب بعيدًا عن الفريق منذ فترة، خاصة أنه أصبح بعيدًا عن المشاركة في المباريات، ولم يلعب المباراة الأولى التي خاضها باريس سان جيرمان أمام نيم أولمبيك في افتتاح الدوري الفرنسي.

وفاز باريس سان جيرمان على نيم 3/0 في المباراة الأولى لبطل فرنسا في الدوري يوم الأحد الماضي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار وجود عرضين رسميين من برشلونة وريال مدريد لشراء نيمار، حيث عرض البارسا 100 مليون يورو، إضافة إلى البرازيلي كوتينيو وأحد اللاعبين الثلاثة نيلسون سيميدو وعثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش، في حين تضمن عرض ريال مدريد انتقال نيمار إلى الميرينغي مقابل غاريث بيل وكيلور نافاس وجيمس رودريغيز.

في حين ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن باريس سان جيرمان يهدد نيمار بالبقاء في حديقة الأمراء هذا الموسم، إذا لم يتلقَ النادي الفرنسي عرضًا مناسبًا.

على الجانب الآخر، رفض إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، الحديث بشكل مباشر عن نيمار، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة البارسا وأتلتيكو بلباو المقررة غدًا الجمعة في افتتاح الدوري الإسباني.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان المدرب يريد عودة نيمار إلى برشلونة، قال فالفيردي: ”نيمار لاعب في باريس سان جيرمان، ونحن نحترم الأندية الأخرى، وكذلك اللاعبين المتعاقدين مع أنديتهم، ولكننا سنرى ما سيحدث مستقبلًا، وتركيزي حاليًا منصب على فريقي ومباراة الغد، أنا سعيد جدًا بقائمة اللاعبين المتواجدين في برشلونة، ولا أريد الحديث عن أي لاعب آخر خارج تلك القائمة“.