ليوناردو يكشف تطورات إصابة نيمار وصفقة خروجه من باريس سان جيرمان

تحدث البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي لشبكة ”RMC sport“ عن الأخبار التي تهم مواطنه نيمار نجم الفريق، وأكد أن هناك مفاوضات حول مستقبله لكن دون تقدم كبير.

وقال ليوناردو حول إصابة نيمار في مشط القدم: ”الأمر بسيط وقد تم التحكم في الإصابة من طرف أطباء وجراحين بارزين في العالم، ودمج خط الكسر في مشط القدم بالكامل والأمور مستقرة تمامًا“.

كما تحدث عن قضية إبعاده من المجموعة وقال: ”خطأ ليس مبعدًا، إنه يتدرب وفق برنامج خاص. إنه لاعب في باريس سان جيرمان وما زال في عقده 3 مواسم، يجب أن نحلل كل شيء وأن نعالج كل شيء قبل أن يعود للعب“.

وأكد ليوناردو أن نيمار ارتكب أخطاءً في السابق كانت سبب غضب الجماهير، لكنه أشاد بمواطنه وقال: ”لم أكن أعرفه سابقًا وأحاول معرفته مع الأيام، إنه شخص جيد ولاعب رائع“.

وأضاف حول الأخبار التي تتحدث عن مفاوضات رحيله: ”هناك مناقشات حول مستقبله لكن لا شيءَ متقدمًا“.