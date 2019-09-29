تحديد موعد نزال الإعادة بين الملاكمين وايلدر وأورتيز

أعلن مروجون، يوم السبت، أن الملاكم ديونتاي وايلدر، بطل العالم في الوزن الثقيل، الذي لم يتعرّض لأي هزيمة سيدافع عن لقبه أمام لويس أورتيز في لاس فيغاس يوم الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسيكون النزال المنتظر إعادة لمواجهتهما المثيرة في نيويورك عام 2018 والتي فاز بها الأمريكي وايلدر بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة لينزل بالكوبي أورتيز الهزيمة الوحيدة في مسيرته.

ويحمل وايلدر، الذي حقق 41 انتصارًا في مسيرته (40 بالضربة القاضية) بالإضافة إلى تعادل واحد، لقب مجلس الملاكمة العالمي منذ 2015.

وبعد فوزه على أورتيز، تعادل وايلدر مع البريطاني تايسون فيوري في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قبل أن يهزم مواطنه دومينيك بريزيل بالضربة القاضية في الجولة الأولى في مايو/ أيار.

وحقق المخضرم أورتيز (40 عامًا) ثلاثة انتصارات منذ هزيمته أمام وايلدر العام الماضي.