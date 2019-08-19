مكغريغور يوافق على خوض نزال في الملاكمة ضد مواطنه كيلر

وافق كونور مكغريغور مصارع UFC الشهير على خوض معركة في الملاكمة ضد مواطنه الأيرلندي لوك كيلر الذي هاجم مكغريغور بعد لكمه رجلًا مسنًا في وجهه في إحدى الحانات.

وانتشرت لقطات فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمكغريغور، وهو غاضب بشدة من رفض أحد رواد حانة شرب العلامة التجارية للمصارع الأيرلندي قبل أن يوجه له لكمة قوية.

وبعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في حانة، قال مصدر لصحيفة ”ميرور الأيرلندية“: عرض مكغريغور مشروبًا على الرجل يحمل علامته التجارية لكن الرجل رد: ”لا أريد أن أشرب ذلك، لا أريد شرابك“، ولم يكن مكغريغور سعيدًا ليوجه له لكمة في وجهه.

وعلق كيلر على مقطع الفيديو عبر تويتر قائلًا: ”من المحزن أن نرى كونور مكغريغور ينحدر بشدة إلى هذه الدرجة. فعل الشيء نفسه مع صديق لي قبل عامين. سأكون سعيدًا بالوقوف ضده في الحلبة لو لا يزال قادرًا على ذلك مرة أخرى؟“.

ووافق مكغريغور بغضب على خوض هذه المعركة أمام كيلر، بينما قال الأخير لموقع ”أيريش بوكسينغ“: ”أعلم أنه لم يكن سعيدًا بدعوتي للقتال. اتصل بي غاضبًا وأبلغني موافقته على خوض النزال“.

ومكغريغور ليس غريبًا على الملاكمة التي استهل بها مسيرته قبل التحول إلى الفنون القتالية المختلطة قبل أن يحمل لقب وزنين في UFC.

وخسر مكغريغور أمام الملاكم الأمريكي المخضرم فلويد مايويذر في أكثر مباريات الملاكمة تحقيقًا للأرباح في التاريخ، قبل عامين، وخسر في الجولة العاشرة.

وأضاف كيلر: ”قد تكون موافقته ليست نهائية لكن يجب أن ننتظر ونرى. ربما تحدث بغضب لكن هذا الأمر تعاملت معه على الفور وأبلغت فريقي المعاون للاستعداد“.

وأضاف كيلر البالغ عمره 32 عامًا عبر ”تويتر“، ”لقد وافق على القتال أثناء مكالمة غاضبة صرخ خلالها. ستكون أسرع طريقة بالنسبة له لاستعادة احترام الشعب الأيرلندي، لأن الاحترام لا يستطيع المال شراءه“.