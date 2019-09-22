نادال ينسحب من كأس ليفر بسبب إصابة في اليد

انسحب رفائيل نادال من مباريات كأس ليفر للتنس، اليوم الأحد، بسبب تورم في يده؛ ما يحرم الجمهور من فرصة مشاهدته مع زميله روجر فيدرر في منافسات الزوجي في اليوم الأخير للبطولة في جنيف.

وكان من المتوقع أن يلتقي نادال من فريق أوروبا مع نيك كيريوس من فريق العالم في مواجهة للفردي قبل أن يتعاون اللاعب الإسباني مع فيدرر في مواجهة جون إيسنر وجاك سوك في الزوجي.

وقال نادال في بيان ”قضيت وقتًا رائعًا في كأس ليفر وأنا محبط لأنني لن أتمكن من اللعب مجددًا اليوم لكنني أصبت بتورم في يدي وأحتاج للراحة“.

ويتقدم فريق أوروبا 7-5 على فريق العالم وسيتوج أول فريق يصل إلى 13 نقطة بلقب البطولة. ويساوي كل انتصار اليوم الأحد ثلاث نقاط.