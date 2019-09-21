أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: أغويرو سعيد بالهدف المئوي.. وتوني كروس يصف نادال بـ“الملك“

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

سيرجيو أغويرو سعيد بالهدف المئوي

نشر سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورًا له من المباراة التي جمعت اليوم بين المان سيتي ونادي واتفورد الذي انتهى بفوز ساحق لرفاق أغويرو بثمانية أهداف نظيفة.

وعلق اللاعب قائلًا: ”فخور بهذا الفريق الرائع وسعيد جدًا بتسجيلي هدفي المئة في الاتحاد، ومبروك بيرناردو سيلفا للهاتريك“.

جيمس ميلنر: نسعى للانتصار السادس على التوالي

نشر جيمس ميلنر، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة له من أحد اللقاءات التي جمعت بين الريدز ونادي تشيلسي قبل لقاء الفريقين غدًا بالدوري الإنجليزي، وعلق قائلًا: ”مواجهة صعبة غدًا، لكننا نريد الفوز السادس على التوالي“.

كاغلار سويونسو: عودة مذهلة

نشر كاغلار سويونسو، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، صورة له من لقاء الفريق اليوم أمام نادي توتنهام، الذي انتهى بفوز فريق الثعالب بهدفين بعدما كان الفريق متأخرًا بهدف دون مقابل.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”عودة مذهلة، مبروك لأصدقائي“.

دانيال سيبايوس: ذاهبون للفوز غدًا

نشر دانيال سيبايوس، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورًا له من التدريب الأخير للفريق قبل اللقاء الذي سيجمع غدًا بين نادي الجنارز وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي.

وعلق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”النتائج هي أكثر من مجرد انعكاس لما هو خلفه العمل والتضحية والتركيز والدافع، غدًا نحن ذاهبون للفوز كما هو الحال دائمًا، دعنا نذهب يا مدفعجية.

إيفان بيريسيتش يحتفل بالرباعية

نشر الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر صفحته الشخصية عقب اللقاء الذي جمع بين النادي البافاري وفريق كولن، الذي انتهى بفوز البايرن برباعية نظيفة، وعلق اللاعب أعلى الصورة بالرضا عن الأداء والنتيجة.

توني كروس يصف نجم التنس بالملك

وصف توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، نجم كرة التنس رافائيل نادال بالملك، قبل اللقاء الذي جمع بين نادال ومنافسه راونيتش ببطولة كأس ليفر للتنس.