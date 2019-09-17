نورمحمدوف يتبرع بقميصه لتطوير دار أيتام في أوغندا

تبرع المصارع حبيب نورمحمدوف ببيع قميصه الذي كان يرتديه خلال انتصاره على الأمريكي داستن بويريه لتوحيد لقبي الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة في ليلة UFC 242، التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في مرسى ياس في العاصمة أبوظبي، لأعمال الخير.

وخصص نورمحمدوف قيمة القميص لجمعية خيرية ستنفق نحو مئة ألف دولار تم بها بيع القميص لإصلاح آبار مياه وتوصيل الماء النظيف إلى إحدى دور الأيتام في أوغندا بقارة أفريقيا.

وقال اتحاد الفنون القتالية المختلطة في بيان نقلته شبكة ESPN التلفزيونية: إن هذا المبلغ تم تخصيصه لإصلاح إمدادات الماء لدار للأيتام في مدرسة في أوغندا.

وأشاد دانا وايت رئيس UFC بموقف المصارع المولود في داغستان قائلًا: ”موقف رائع من حبيب وسأشارك معه في هذا العمل الخيري“.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الخيرية يتابعها أكثر من 17 مليون شخص على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان آخر نزال خاضه نورمحمدوف قبل الانتصار على بويريه أمام الأيرلندي كونور مكغريغور في لاس فيغاس وانتصر عليه، لكن عقب فوزه اشتبك وفريقه مع فريق مكغريغور ليتم إيقافهما ويعلن المصارع الأيرلندي اعتزاله بعدها، لكنه طالب بخوض نزال إعادة لكن نورمحمدوف رفض ذلك.