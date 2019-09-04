نورمحمدوف يواجه أزمة جديدة قبل نزاله ضد الأمريكي داستن بوارييه في أبوظبي

يحتاج البطل الروسي حبيب نورمحمدوف للتخلص من 6 كغم قبل يومين فقط من عملية الوزن، لخوض نزاله المرتقب ضد متحديه الأمريكي داستن بوارييه، السبت المقبل، في أبوظبي، ضمن دورة (UFC 242).

وقال مصدر في فريق حبيب فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة ”تاس“ الروسية: ”إن حبيب أظهر الليلة الماضية وزنًا بلغ 76 كغم. وبقيت أربعة تدريبات، وسيتم إزالة 1.5 كغم في كل واحدة منها“.

وهناك ثقة ضمن فريق البطل الروسي بعدم وجود أي مشاكل فيما يتعلق بالتخلص من الوزن الزائد، ويجري التحضير للنزال وفقًا للموعد المحدد.

وستجري عملية الوزن، يوم الجمعة المقبل، ويجب أن لا يتجاوز وزن كل من المقاتلين 70 كغم، أي قبل يوم فقط من النزال، الذي سيقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة (UFC 242) للفنون القتالية المختلطة.