لوكلير يخطف الأضواء من فيتل لخلافة مايكل شوماخر في ”فورمولا 1“

رشح كثيرون سيباستيان فيتل للسير على خطى الأسطورة مايكل شوماخر في فيراري لكن الخليفة المنتظر القادم لن يخرج على الأرجح عن شارل لوكلير.

وفجر انتصار السائق البالغ من العمر 21 عامًا والقادم من موناكو بجائزة إيطاليا الكبرى يوم الأحد مشاعر الفرحة في معقل فيراري بعد أن تفوق على زميله في الترتيب العام لبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات.

وكشفت عناوين الصحف عن طبيعة مشاعر عشاق الرياضة في فيراري.

وتوجت ”غازيتا ديلو سبورت“ في صفحتها الأولى لوكلير بلقب ”الأمير الصغير“.

ومر الألماني فيتل زميل لوكلير بسباق للنسيان، ومضى سباقه من سيّئ إلى أسوأ في الحلبة الوحيدة التي يرغب كل سائقي فيراري في التألق عليها.

وبينما تصدر لوكلير السباق بعد انطلاقه من المقدمة، دارت سيارة فيتل بطل العالم أربع مرات حول نفسها، وتراجع للمركز الأخير، وعوقب بالتوقف لمدة عشر ثوان بسبب عودة خطيرة للحلبة.

وبعد ذلك تفوق عليه زميله المثير للإعجاب بفارق لفة كاملة، ويتقدم على السائق الألماني الآن بفارق 13 نقطة ويتجه سريعًا لأن يصبح السائق الرئيس في مارانيلو.

والانتصار على حلبة مونزا هو الثاني للسائق لوكلير على التوالي عقب سباق بلجيكا في الجولة السابقة لكنه الأول لسائق من فيراري في 2010.

ومن حسن الطالع أن آخر سائق من فيراري فاز بسباقين متتاليين في بلجيكا وإيطاليا وهما من أسرع حلبات فورمولا 1 هو شوماخر في موسمه الأول مع الفريق في 1996.

ولوكلير أيضًا في موسمه الأول مع فيراري الذي يحتفل بمرور 90 عامًا على تأسيسه ويتفوق الآن على فيتل في النقاط وعدد مرات الصعود لمنصات التتويج والحصول على مركز أول المنطلقين والانتصارات.