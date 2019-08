ميك شوماخر يحقق أول انتصار له في ”فورمولا 2“

حقق ميك شوماخر، نجل الأسطورة مايكل بطل العالم في فورمولا 1 سبع مرات، أول انتصار له في بطولة فورمولا 2 لسباقات السيارات في المجر، اليوم الأحد.

وانطلق السائق الألماني البالغ عمره 20 عامًا من مركز أول المنطلقين، وتمسك بالصدارة حتى النهاية في حلبة هنغارورينغ، التي فاز فيها والده أربع مرات.

وتلقى السائق المنتمي لأكاديمية فيراري تحية كبيرة من جماهير الفريق الإيطالي قبل انطلاق سباق فورمولا 1 في وقت لاحق اليوم.

وقال عن الفوز في حلبة تفوق فيها والده للمرة الرابعة في 2001 مع فيراري ”إنها لحظة مميزة جدًا“.

وغاب الأب مايكل عن الأنظار منذ تعرض لإصابات بالرأس العام 2013 في حادث خلال ممارسة التزلج على الجليد.

وأضاف ميك: ”أمي والعائلة بأكملها هنا وأنا سعيد جدًا بوجودهم وبدعمهم“.

واحتل الياباني نوبوهارو ماتسوشيتا المركز الثاني بفارق 1.4 ثانية خلف سائق بريما بينما جاء البرازيلي سيرجيو سيتي كامارا في المركز الثالث.

ولم يحقق شوماخر، الفائز بلقب فورمولا 3 العام الماضي، والذي ينتظره مستقبل في فورمولا 1، مركزًا أفضل من الرابع في فورمولا 2 قبل اليوم.

وتابع: ”الفوز يمنحني الثقة قبل الجولة المقبلة. نواجه الكثير من الضغوط وظهرنا بأداء جيد، لكن هذا لم يكن كافيًا لجمع النقاط“.

The Ferrari Driver Academy has dominated Sunday at the Hungaroring so far ????@FIAFormula3 Race Two

???? Marcus Armstrong@FIA_F2 Sprint Race

???? Mick Schumacher#HungarianGP

???? ❓❓❓#RoadToF1 ???????? #F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/qm6U4rWjxd

— Formula 1 (@F1) August 4, 2019