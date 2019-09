نادال يهزم ميدفيديف ويحصد لقب أمريكا المفتوحة للتنس

فاز رفائيل نادال بصعوبة على دانييل ميدفيديف الرائع بنتيجة 7-5 و6-3 و5-7 و4-6 و6-4 في نهائي مثير ليحصد لقبه الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ويصبح على بعد لقب واحد من معادلة رقم غريمه روجر فيدرر القياسي في البطولات الأربع الكبرى.

وفرض نادال، ملك الملاعب الرملية، هيمنته على ملاعب فلاشينغ ميدوز الصلبة في نيويورك على مدار الأسبوعين الماضيين لكنه كان بحاجة إلى استخراج كل ما لديه للفوز على منافسه الروسي ليرفع رصيده إلى 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

A champion for the ages and a true legend of the sport.

وأصبح اللاعب الأعسر البالغ عمره 33 عاما ثاني أكبر لاعب يحرز اللقب في أمريكا المفتوحة في عصر الاحتراف منذ الأسترالي كين روزوول الذي كان بعمر 35 عاما عندما نال اللقب في 1970.

وفي الوقت الذي نالت فيه أربع لاعبات مختلفات ألقاب البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم واصل نادال وفيدرر ونوفاك ديوكوفيتش سيطرتهم في منافسات الرجال بعدما حصد ”الثلاثي الكبير“ آخر 12 لقبا بارزا.

Congratulations @RafaelNadal, a gutsy victory to claim your 19th Major, 4th @usopen crown and 2nd Slam title this year after the French. Stand tall friend, you are closing in, it was a privilege to present this trophy to you tonight.???????? pic.twitter.com/p6yIzYQULX

— Rod Laver (@rodlaver) September 9, 2019