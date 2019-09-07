نادال يتفوق على بريتيني ويلاقي دانييل ميدفيديف في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

بات رافائيل نادال على بُعد خطوة واحدة من لقبه الـ 19 في البطولات الأربع الكبرى للتنس؛ بعد الفوز على ماتيو بريتيني 7/6 و6/4 و6/1، ليصعد إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.

وفرض نادال ضغطًا على اللاعب الإيطالي في ضربات إرساله، لكنه أهدر 6 فرص لكسر الإرسال قبل الوصول إلى الشوط الفاصل في أول مجموعة.

وتقدم بريتيني 4/0 في هذا الشوط الفاصل بعد أخطاء غير معتادة من اللاعب الإسباني، وحصل اللاعب البالغ عمره 23 على فرصتين للفوز بالمجموعة أثناء التقدم 6/4 في الشوط الفاصل.

لكن بريتيني تعثر بشكل مفاجئ واستغل نادال الموقف وفاز بالمجموعة بعد ضربة أمامية طويلة من اللاعب الإيطالي وارتكاب 20 خطأ سهلًا ليزأر نادال بالانتصار.

وكسر نادال إرسال بريتيني في الفرصة العاشرة المتاحة ليتقدم 4/3 في المجموعة الثانية ويواصل التقدم حتى الفوز بالمباراة.

وقال نادال: ”المجموعة الأولى كانت محبطة بعض الشيء؛ لأني حصلت على الكثير من الفرص لكسر الإرسال ولا يحب المرء خوض الشوط الفاصل ضد لاعب مثل ماتيو“.

وأضاف: ”نجحت في النجاة من هذه اللحظة وفزت أخيرًا بالشوط الفاصل. أعتقد أني بدأت ألعب بهدوء أكبر وبجدية أكبر بعد ذلك“.

وأشاد نادال بمنافسه بريتيني المصنف 24 الذي خاض الكثير من المواجهات الصعبة قبل أن يصل إلى قبل النهائي في نيويورك.

وقال نادال: ”إنه شاب ويملك كل شيء. إنه بالفعل أحد أفضل اللاعبين في العالم“.

وسيلعب نادال في النهائي مع الروسي المتألق دانييل ميدفيديف الذي فاز بـ 3 مجموعات متتالية على غريغور ديميتروف. والتقى اللاعبان مرة واحدة في نهائي كأس روجرز في مونتريال، الشهر الماضي، وتفوق نادال 6/3 و6/0.

وقال نادال عن منافسه الذي بلغ نهائي رابع بطولة على التوالي لكنه سيظهر في نهائي بطولة كبرى لأول مرة: ”إنه من أكثر اللاعبين ثباتًا. إنه يقطع خطوات إلى الأمام كل أسبوع وقضى صيفًا رائعًا. أحتاج إلى أن أكون في قمة مستواي“.

وأضاف: ”كما جرت العادة فإن نهائي أي بطولة كبرى لا يمكن توقع أن يكون المنافس سهلًا“.

وإذا أحرز نادال اللقب في نيويورك فإنه سيصبح على بُعد لقب واحد فقط من روجر فيدرر صاحب الرقم القياسي في منافسات الرجال بالبطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقبًا.