نتائج UFC 242.. إسلام ماخيشيف ينتصر على دافي راموس (فيديو)

انتهت العديد من نزالات ليلة UFC 242 التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة لأول مرة وتشهد مواجهة نارية بين حبيب نورماغوميدوف، قاهر الأيرلندي كونور مكغريغور أمام داستن بويريه.

وفي باقي النزالات قبل موقعة البطل الروسي المولود في داغستان نورمحمدوف وبورييه فاز بول فيلدر على البرازيلي أديسون باربوزا بعد قتال قوي حتى اللحظات الأخيرة في وزن المتوسط.

ونجح الروسي إسلام ماخيشيف في مفاجأة الجميع بانتصاره على البرازيلي الاخر دافي راموس في ليلة UFC242 فيما فازت الاسكتلندية جوان كلادرود على الأمريكية أندريا لي

وفي النزال قبل الأخير انتصر الأمريكي بول فيلدر على البرازيلي أديسون باربوزا في مواجهة مثيرة وفي مواجهة روسية برازيلية فاز البرازيلي دييغو فيريرا على الروسي ميبرك تاسيموف.

وفي الوزن الثقيل انتصر كيرتس بلايدز على خصمه شاميل عبدالرحيموف وذلك قبل المواجهة الرئيسية المرتقبة لتوحيد لقبي الوزن الخفيف بين نورماغوميدوف وبويريه في الأرينا بجزيرة ياس الإماراتية.