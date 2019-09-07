نتائج UFC 242.. إسلام ماخيشيف ينتصر على دافي راموس (فيديو)

انتهت العديد من نزالات ليلة UFC 242 التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة لأول مرة وتشهد مواجهة نارية بين حبيب نورماغوميدوف، قاهر الأيرلندي كونور مكغريغور أمام داستن بويريه.
وفي باقي النزالات قبل موقعة البطل الروسي المولود في داغستان نورمحمدوف وبورييه فاز بول فيلدر على البرازيلي أديسون باربوزا بعد قتال قوي حتى اللحظات الأخيرة في وزن المتوسط.
دموع الفرح من جهة.. وتفاجؤ وحسرة في الجانب الآخر..#بول_فيلدر ينتصر على البرازيلي #اديسون_باربوزا بعد قتال قوي حتى اللحظات الأخيرة
#UFC242 #أسبوع_أبوظبي_للتحدي #ADShowdownWeek#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/4aXL3281fK
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 7, 2019
ونجح الروسي إسلام ماخيشيف في مفاجأة الجميع بانتصاره على البرازيلي الاخر دافي راموس في ليلة UFC242 فيما فازت الاسكتلندية جوان كلادرود على الأمريكية أندريا لي
وفي النزال قبل الأخير انتصر الأمريكي بول فيلدر على البرازيلي أديسون باربوزا في مواجهة مثيرة وفي مواجهة روسية برازيلية فاز البرازيلي دييغو فيريرا على الروسي ميبرك تاسيموف.
النزال قبل الأخير..
الأميركي #بول_فيلدر يواجه البرازيلي #أديسون_باربوزا في مواجهة مثيرة#UFC242 #أسبوع_أبوظبي_للتحدي #ADShowdownWeek#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/RxWceVBHiN
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 7, 2019
وفي الوزن الثقيل انتصر كيرتس بلايدز على خصمه شاميل عبدالرحيموف وذلك قبل المواجهة الرئيسية المرتقبة لتوحيد لقبي الوزن الخفيف بين نورماغوميدوف وبويريه في الأرينا بجزيرة ياس الإماراتية.
الروسي #إسلام_ماخيشيف يفاجئ الجميع وينتصر على البرازيلي #دافي_راموس #UFC242 #أسبوع_أبوظبي_للتحدي #ADShowdownWeek#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/rydZxsBhKy
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 7, 2019
جرس نهاية الجولة الأولى ينقذ #شميل_عبدالرحيموف من قبضة حديدة لـ #كيرتس_بلايدز#UFC242 #أسبوع_أبوظبي_للتحدي #ADShowdownWeek#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/RW0vYzI5RQ
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 7, 2019