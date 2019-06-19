مكغريغور سيعود إلى حلبةUFC قبل نهاية العام

قال جون كافاناغ مدرب المصارع الأيرلندي كونور مكغريغور إن المصارع المعتزل في طريقه للعودة إلى منافسات UFC قبل نهاية العام، بعدما اكتشف أنه لا يزال متشوقًا للمزيد من النزالات.

ولم يشارك مكغريغور في أي نزال منذ خسارته أمام المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف في UFC 229 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلن بعدها مكغريغور البالغ عمره 30 عامًا اعتزاله في أواخر شهر مارس/آذار الماضي، لكن يبدو أنه بدّل موقفه.

وأصبح كافاناغ واثقًا الآن من أن الأيرلندي قد أعاد اكتشاف تعطشه للنزالات على الحلبة بعد أن اعترف مؤخرًا بأنه شعر بأن النجم قد فقد تركيزه منذ تحقيق أحلامه في UFC، لكن في الوقت ذاته لا يزال مكغريغور عند موقفه بشأن الحصول على أسهم في شركة UFC قبل العودة للمنافسات مجددًا، وهو الأمر الذي يرفضه دانا وايت رئيس الشركة.

وقال كافاناغ لشبكة ESPN: ”أعتقد أن ما كنت أحاول قوله حقًا هو أنني أريد أن أرى لديه دوافع من جديد. إنها لعبة مكتملة ومتواصلة. عندما فاز بالحزام الثاني بعد تغلبه على إدي ألفاريز، حقق كل ما حلم بتحقيقه. لقد كان ثريًا للغاية، وكان بطل العالم. لذا عليك أن تأخذ بعض الوقت ثم تفكر جيدًا، ما الذي سيحفزك على فعل ذلك بعد الآن؟“.

وأضاف كافاناغ: ”قال (مكغريغور) لنفسه إن ذلك أصبح مشكلة صغيرة. ما هذا؟ هل هو الحصول على حزام آخر؟ هل كسب المزيد من المال؟ أعتقد أن ما سيعيده هو حب الرياضة. يحب القيام بذلك، يحب التدريب ويحب المنافسة“.

وتأخرت عودة مكغريغور مؤقتًا بسبب إصابة في اليد احتاجت لخضوعه لجراحة، بينما يرغب المصارع الأيرلندي في مواجهة ثالثة مع نيت دياز (34 عامًا).

وقال كافاناغ: ”لقد أحببت دائمًا مواجهة دياز للمرة الثالثة، لقد قلت ذلك منذ البداية. أنا أتطلع حقًا إلى رؤية كيف يبدو نيت في معركته القادمة“.