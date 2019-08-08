منظمو أولمبياد طوكيو يطلقون سحبًا إضافيًّا على التذاكر

أطلق منظمو أولمبياد طوكيو سحبًا ثانيًا على التذاكر، اليوم الخميس، بعد أن أجبرهم طلب محلي كبير لم يكن متوقعًا على إعادة تقييم إستراتيجية مبيعات التذاكر في اليابان في وقت سابق هذا العام.

وقال المنظمون إن 5.12 مليون شخص تقدموا بطلبات للحصول على تذاكر في السحب المحلي الأول الذي أجري في مايو/ أيار، إذ حصل 960 ألف شخص فقط على تذكرة واحدة على الأقل لحضور المنافسات المفضلة لديهم.

وتم بيع أكثر من ثلاثة ملايين تذكرة إجمالا خلال المرحلة الأولى.

وسيحصل أكثر من أربعة ملايين شخص لم ينجحوا في الحصول على تذاكر في السحب الأول على فرصة ثانية إذ سيتم طرح 680 ألف تذكرة في السحب الإضافي لحضور منافسات رياضات تشمل كرة القدم والبيسبول وكرة السلة.

وسيتم طرح دفعة أخرى من التذاكر للمقيمين في اليابان في سحب سيقام في وقت لاحق هذا العام قبل المرحلة النهائية من المبيعات في ربيع 2020.

وتم تخصيص من 70 إلى 80% من التذاكر لبيعها محليًّا على أن يتم طرح الجزء المتبقي للراغبين من خارج اليابان والرعاة.

وقال المنظمون خلال عرض استضافة ألعاب 2020 إنهم سيطرحون 7.8 مليون تذكرة لكن الرقم الفعلي لم يتحدد بعد.