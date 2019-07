منظمو أولمبياد طوكيو 2020 يكشفون عن الميداليات قبل عام على انطلاق الألعاب

تم الكشف عن الميداليات الخاصة بدورة طوكيو الأولمبية 2020 اليوم الأربعاء، قبل نحو عام واحد فقط على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل.

وكان الكشف عن الميداليات، التي صممها يونيشي كاوانيشي، هو مصدر الجذب الرئيسي في الاحتفال المبهج والفخم، الذي أقيم في العاصمة اليابانية لإحياء هذه الذكرى المهمة.

وحضر الاحتفال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان.

وظهرت على الميداليات التي يبلغ قطر الواحدة منها 85 ملليمترًا، الإلهة نايكي إلهة النصر عند اليونانيين، في تصميم يشمل أيضًا الشعار الأولمبي، وتم تصنيعها من معادن أعيد تدويرها وجمعت من 6.21 مليون وحدة إلكترونية تم التبرع بها من جميع أنحاء اليابان.

The moment you have all been waiting for, your #Tokyo2020 Olympic Medals! ????????????

