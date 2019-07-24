منظمو أولمبياد طوكيو 2020 يكشفون عن الميداليات قبل عام على انطلاق الألعاب

تم الكشف عن الميداليات الخاصة بدورة طوكيو الأولمبية 2020 اليوم الأربعاء، قبل نحو عام واحد فقط على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل.

وكان الكشف عن الميداليات، التي صممها يونيشي كاوانيشي، هو مصدر الجذب الرئيسي في الاحتفال المبهج والفخم، الذي أقيم في العاصمة اليابانية لإحياء هذه الذكرى المهمة.

وحضر الاحتفال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان.

وظهرت على الميداليات التي يبلغ قطر الواحدة منها 85 ملليمترًا، الإلهة نايكي إلهة النصر عند اليونانيين، في تصميم يشمل أيضًا الشعار الأولمبي، وتم تصنيعها من معادن أعيد تدويرها وجمعت من 6.21 مليون وحدة إلكترونية تم التبرع بها من جميع أنحاء اليابان.

وقال آبي إنه يأمل أن تحمل دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل نفس التأثير الذي أحدثته دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1964 التي أقيمت في طوكيو.

وأضاف آبي: ”الرياضة تجلب العالم معها وتوفر فرصًا متساوية للجميع، هذا ما تعنيه الرياضة، فقد تعلمنا ذلك على مدار 55 عامًا مضت، عندما استضفنا الأولمبياد في طوكيو من قبل.

”نريد أن نثبت هذا ثانية العام المقبل، ونريد أن تمثل هذه الفرصة قيامنا بهذا“.

وكرر باخ القول إن طوكيو هي أفضل مدينة يراها على الإطلاق من حيث الاستعداد للدورات الأولمبية.

وتابع باخ: ”ستكون لحظة رائعة ومتفردة للجماهير اليابانية الرائعة، وهي فرصة بالنسبة لنا لأن نظهر للعالم أفضل وجه لليابان“.

ويعتقد المنظمون أنهم في طريقهم لتقديم حدث رياضي عالمي العام المقبل، وفي ظل بيع 3.22 مليون تذكرة بالفعل وتقدم أكثر من 200 ألف شخص بطلبات للتطوع، فإن المشاركة في اليابان ستكون غير مسبوقة.