افتتاح الإستاد الرئيسي لأولمبياد طوكيو 2020 في ديسمبر المقبل

مع تبقي نحو عام واحد على انطلاق أولمبياد طوكيو 2020 يستعد الإستاد الوطني، الذي سيستضيف أبرز منافسات الدورة، لافتتاح أبوابه لأول مرة في ديسمبر كانون الأول المقبل.

وتكلف تشييد الإستاد 1.25 مليار دولار، ويسع 60 الف مقعد، وسيستقبل منافسات ألعاب القوى وكرة القدم بعد حفل الافتتاح الذي يقام بعد 387 يومًا، وهو من تصميم المعماري الياباني كينجو كوما، ويعكس صلة اليابان بالطبيعة.

وستكتمل التحضيرات قبل افتتاح الإستاد في حدث جماهيري يوم 21 ديسمبر كانون الأول.

وقال تاكيو تاكاهاشي، مدير التطوير في الإستاد: ”أعمال البناء استمرت ثلاث سنوات وستنتهي خلال خمسة أشهر، انتهينا من 90% من الأعمال وتقريبًا اكتملت كل المنشآت“.

والإستاد الوطني هو واحد من ثماني منشآت جديدة تستضيف الأولمبياد.

وقد أكد منظمون أن أماكن الإقامة داخل القرية الأولمبية والبارالمبية اكتملت بنسبة تتراوح بين 88 و92%، إذ تضم 18 ألف سرير خلال الألعاب الصيفية.