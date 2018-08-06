اليابان تفكر في تطبيق التوقيت الصيفي خلال أولمبياد طوكيو 2020

قالت صحيفة سانكي اليابانية، اليوم الإثنين، نقلًا عن عدة مصادر إن اليابان تفكر في تطبيق التوقيت الصيفي العام المقبل خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في طوكيو في 2020؛ للسماح بإقامة المسابقات الرياضية خلال الساعات التي يكون فيها الطقس ألطف في الصباح الباكر.

وأضافت الصحيفة أنه بموجب هذا الاقتراح سيقوم الحزب الديمقراطي الحر الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي بتقديم التوقيت ساعتين فيما بين يونيو حزيران وأغسطس آب من العام المقبل، على أساس تجريبي لحل أي مشكلات تظهر نتيجة هذا التغيير قبل تنفيذ مماثل خلال دورة طوكيو في 2020.

واليابان أحد الاقتصادات الرئيسية التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة التي لا تطبق نظام التوقيت الصيفي خلال أشهر الصيف. وقالت الصحيفة إن التطبيق المقترح لن يسري إلا على عامي 2019 و2020.

وأثارت موجة حر شديدة في اليابان تساؤلات بشأن قرار تنظيم أولمبياد 2020 خلال شهري يوليو تموز وأغسطس آب، وهما عادة أشد شهور السنة من حيث الحرارة والرطوبة، والأخطار الصحية التي يشكلها ذلك على الرياضيين والجمهور.

وكان يوشيرو موري رئيس أولمبياد طوكيو 2020 قد طلب سابقًا من آبي تطبيق التوقيت الصيفي؛ لأن ذلك سيسمح بإقامة المسابقات المقرر تنظيمها في الصباح، مثل الماراثون، في ساعات يكون فيها الطقس ألطف.