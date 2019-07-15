نتائج عرض ”إكستريم رولز 2019“.. أندرتيكر ينتصر وبروك ليسنر يخطف لقب اليونيفرسال (فيديو)

انتهى عرض ”إكستريم رولز 2019″، فجر يوم الاثنين، والذي شهد العديد من النزالات المثيرة على كل البطولات، وكان على رأس تلك النزالات النزال الذي استطاع فيه كل من سيث رولينز وبيكي لينش الحفاظ على لقبي اليونيفرسال وراو للسيدات، ومن بين العروض المثيرة أيضًا النزال الذي اتحد فيه أندرتيكر مع رومان رينز لمواجهة شين ماكمان ودرو ماكنتاير.

وبهذه المناسبة احتفلت WWE بمشاركة الظاهرة الحية أندرتيكر في إكستريم رولز، إذ قامت بنشر فيديو لأكثر اللحظات العنيفة على حلبات المصارعة للحانوتي.

وقدمت WWE في هذا الفيديو لقطات تاريخية في مسيرة أندرتيكر، تمثل الأبرز عنفًا على حلبات المصارعة.

وفيما يأتي النتائج الكاملة لعرض ”إكستريم رولز“:

شينسكي ناكامورا ينتصر على فين بالور ويخطف لقب الإنتركونتننتال

درو جولاك ينتصر على توني نيس ويحافظ على لقب الوزن المتوسط

ذا أندرتيكر ورومان رينز ينتصران على شين ماكمان ودرو ماكنتاير

فريق ذا ريفايفال يحافظ على لقب راو للتاج تيم بالانتصار على ذا أوسوس

أليستر بلاك ينتصر على سيزارو

بايلي تحافظ على لقب سماكداون للسيدات بعد الانتصار على أليكسا بليس ونيكي كروس في نزال هانديكاب

برون سترومان ينتصر على بوبي لاشلي في نزال لاست مان ستاندينج

ذا نيو داي يفوز بلقب سماكداون للتاج تيم بالانتصار على فريقي دانيال براين وروان وهيفي ماشيناري

أي جاي ستايلز يفوز على ريكوشيه ليكون بطل الولايات المتحدة الجديد

كيفن أوينز ينتصر على دولف زيغلر

كوفي كينغستون يحافظ على لقب WWE وينتصر على ساموا جو

سيث رولينز وبيكي لينش ينتصران على بارون كوربن ولاسي إيفانز ويحافظان على لقب اليونيفرسال وراو للسيدات

بروك ليسنر يستخدم حقيبة موني إن ذا بنك ويخطف لقب اليونيفرسال من سيث رولينز