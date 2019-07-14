القبض على المصارع الأمريكي جيف هاردي نجم WWE

اعتقلت الشرطة الأمريكية المصارع ”جيف هاردي“ في مدينة ”مايرتل بيتش“ في ولاية ساوث كارولينا أمس.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وجدت الشرطة النجم ”جيف هاردي“ (41 عامًا)، في حالة سكر شديد في منتجع عائلي في المدينة الأمريكية.

ويذكر أن حالة نجم فريق الـ“هاردي بويز“ كانت متدهورة عندما تم اعتقاله الساعة 11:15 صباحًا، وتم نقله إلى الحجز دون مقاومة.

وإذا أدين بتهمة السكر والعربدة في مكان عام، فقد يواجه ”جيف“ غرامة قدرها 500 دولار والسجن 30 يومًا.

وسبق القبض على جيف سابقًا، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول بعد تحطيم سيارته الـ ”كاديلاك CTS-V سيدان 2016“ في حادث، في ولاية كارولينا الشمالية العام الماضي.

ومن جانبه أصدر اتحاد ”WWE“ بيانًا رسميًا يعلق فيه على الفضيحة، ولكنه لم يدافع عن جيف، وقال إنه مسؤول عن جميع تصرّفاته جميعها، ولم يعلن عن تطبيق أي عقوبات عليه حتى الآن.