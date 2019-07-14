فشل محاولة اقتحام سيدة حسناء لنهائي كأس العالم للكريكيت (صور)

فشلت محاولة اختراق ملعب نهائي كأس العالم للكريكيت بين إنجلترا ونيوزيلندا، يوم الأحد، باقتحام سيدة حسنا؛ للترويج لموقع إباحي يملكه نجلها.

واقتحمت سيدة مرتدية ملابس بحر سوداء الملعب، بعدما قفزت من المدرجات مكتوبًا عليها Vitaly Zdorovetskiy ، لكن تم التعامل معها من قبل الأمن.

واقتحمت كينزي فلانسكي ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن هذه المرأة، وكذلك التي اقتحمت ملعب نهائي دوري الأبطال كانتا تحملان نفس إعلان الموقع الإباحي على ملابسهما.

وقال فيتالي عبر حسابه على تويتر، معلقًا على تصرفات أمه“ حاولت أمي فقط أن تخطف الأضواء في كأس العالم للكريكيت.“ قبل أن يقول في تغريدة أخرى ”أمي مجنونة“!!

وعلّقت فلانسكي نفسها على محاولة إيلينا زدوروفيتسكي، وهي مازحة ”أكثر أم مجنونة“.

وتم إلقاء القبض على عارضة الأزياء الأمريكية مرة أخرى في الآونة الأخيرة؛ بعد أن أحبطت من قبل حراس الأمن؛ لأنها كانت تتطلع إلى اقتحام نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل وبيرو في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقالت لانسكي حينها مازحة: إن هاري وينكس لاعب خط وسط توتنهام، لم يستطع أن يغمض عينيه عنها عندما مرت أمامه.