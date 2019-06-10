مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا: لاعبان من ليفربول يلاحقانني ولن أكشف سرهما

قالت كينسي ولانسكي، الفتاة شبه العارية التي اقتحمت ملعب ”واندا متروبوليتانو“ في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال لقاء ليفربول وتوتنهام هوتسبير، في نهائي دوري أبطال أوروبا، إن لاعبين اثنين من الريدز أرسلا إليها رسائل مغازلة.

وأضافت ولانسكي في مقابلة مع صحيفة ”صن“ البريطانية، اليوم الإثنين: ”لن أكشف الأسماء، ولكن هناك اثنان من لاعبي ليفربول بعثا لي رسائل خاصة، ويقومان بملاحقتي“.

وتابعت ولانسكي: ”أحد اللاعبين بعث لي رسومات تحمل قلوبًا، بينما قال الآخر لي: لقد رأيتك في الملعب.. لم أعلم من هما اللاعبان حتى قمت بفتح ملفاتهما الشخصية، ولكنني لم أرد عليهما إطلاقًا، لأن لدي صديقًا أحبه“.

Kinsey Wolanski She was brave Historical pic.twitter.com/TrXedB8tEN — Yonas G. ( LIVERPOOL )✌ (@yoninatanim) June 7, 2019

واقتحمت ولانسكي ملعب المباراة مرتدية مايوهًا أسود شبه عار، للترويج لموقع صديقها الإباحي، وذلك في الدقيقة 20 من اللقاء، قبل أن يلقي رجال الشرطة القبض عليها ويخرجونها من ملعب المباراة.

وأكدت ولانسكي في تصريحاتها أنها لم تندم على اقتحام الملعب، وأشارت إلى أن تلك الخطوة الجريئة ساعدتها كثيرًا في اكتساب المزيد من الشهرة والأموال، على حد سواء.

وقالت: ”عمري الآن 22 عامًا، وأريد أن أتقاعد وأنا في الثلاثين من عمري، وبحوزتي ما يكفي من المال، واقتحام دوري أبطال أوروبا سيساعدني فقط على تحقيق الأمر، وأنا أخطط للمزيد من خطوات الاقتحام“.