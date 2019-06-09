نادي ليفربول يكشف حقيقة التفاوض مع نيكولاس بيبي

كشفت تقارير صحفية حقيقة مفاوضات نادي ليفربول الإنجليزي مع نادي ليل الفرنسي، لضم المهاجم الإيفواري الدولي نيكولاس بيبي في الموسم المقبل.

وقال موقع ”ليفربول إيكو“ إن نادي ليفربول، المتوج بدوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، لم يدخل في أي مفاوضات مع ليل لضم بيبي، ولم يقدّم عرضًا ماليًا رسميًا لشراء اللاعب.

وكانت شبكة RMC Sport الفرنسية قد أشارت، في تقرير نشرته، أمس السبت، إلى أن ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع بيبي، وعرض 80 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب.

وأضاف ليفربول إيكو، في تقرير اليوم الأحد، أن مسؤولي ليفربول لم يلتقوا مديري أعمال بيبي، وأن المدرب الألماني يورغن كلوب لا يريد إنفاق أموال ضخمة على صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وكان رئيس نادي ليل جيرارد لوبيز، قد أكد في تصريحات سابقة، أن بيبي سيغادر النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الجارية، في ظل العروض المالية المغرية التي تلقاها اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

وتألق بيبي هذا الموسم رفقة ليل، وحلّ ثانيًا في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، ليغ 1، برصيد 22هدفًا، بفارق 11 هدفًا عن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، المتوّج بلقب الهداف.

واحتل ليل المركز الثاني في الدوري الفرنسي، خلف البطل سان جيرمان، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وارتبط بيبي بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني.