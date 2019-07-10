نادال يقهر كويري ويضرب موعدًا مع فيدرر في قبل نهائي ويمبلدون

لم يكن هناك ما يوقف رفائيل نادال، اليوم الأربعاء، بعد أن سدد 22 إرسالًا ساحقًا ليهزم سام كويري 7-5 و6-2 و6-2، وضرب موعدًا مع غريمه التقليدي روجر فيدرر في قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

وانطلق اللاعب الإسباني بشكل رائع وحقق 12 نقطة في أول ثلاثة أشواط والإرسال في حوزته ببداية مباراة دور الثمانية.

وتحلى كويري، الذي بلغ الدور قبل النهائي في 2017، بالثبات أخيرًا في الشوط الثامن لكن بدا من المستحيل أن يواصل الهجوم.

وأهدر نادال أربع نقاط لحسم المجموعة الأولى وسمح لكويري بكسر الإرسال عند التعادل 5-5.

لكن اللاعب الأمريكي غير المصنف لم يقوَ على المقاومة وحقق نادال الانتصار بضربة أمامية ناجحة في نقطة الحسم، ليضمن مقابلة فيدرر يوم الجمعة.

ويعني تأهل نادال وجود أكثر من لاعب إسباني في المربع الذهبي في ويمبلدون في نفس العام لأول مرة، وذلك بعد فوز روبرتو باوتيستا أجوت على الأرجنتيني جيدو بيا في وقت سابق بدور الثمانية.