الأسطورة يوسين بولت يطالب متسابقي جاميكا ”المدللين“ بالعمل بمزيد من الجدية

يعتقد يوسين بولت، البطل الأولمبي، أن معاناة متسابقي جاميكا الرجال قبل بطولة العالم لألعاب القوى تعود إلى أن العدائين الشبان ”المدللين“ في بلاده يفتقرون للانضباط في المران والرغبة الملحة في تحقيق النجاح.

وقال بولت، الفائز بثماني ميداليات ذهبية أولمبية وقاد جاميكا لفترة ذهبية في سباقات السرعة، إنه يشعر أن الدوافع قد انخفضت منذ اعتزاله بعد بطولة العالم في لندن عام 2017.

وأضاف الأسطورة البالغ عمره 32 عامًا لـ“رويترز“، يوم الثلاثاء، في إشارة إلى سلوك المتسابقين خلال المران: ”لا أعتقد أن الأمور ستتحسن لأني أعتقد أن العدائين الشبان مدللون بعض الشيء“.

وتابع: ”يجب أن أقول ذلك عندما يتعلق الأمر بعدائي سباقات السرعة في جاميكا في الوقت الحالي في منافسات الرجال.

”عندما كنت موجودًا أعتقد أن الدوافع كانت حاضرة، ولقد عملنا بجدية وكان المستوى مرتفعًا، لكن الآن تركت اللعبة وأشعر أن المستويات قد انخفضت“.

وواصل بولت: ”لا أقول ذلك لأني تركت اللعبة لكن بعد أن ابتعدت انخفض المستوى بالنسبة لي وكذلك لجلين ميلز الذي يعد مدربًا من الطراز الرفيع“.

وتأتي تعليقات صاحب الرقم القياسي في سباقي 100 و200 متر ليكرر نفس كلمات مدربي سباقات السرعة في جاميكا ميلز وستيفن فرنسيس حيث هناك شعور سائد بانخفاض مستوى المتسابقين الرجال في الفترة الأخيرة.

لكن بولت تحلى بالمزيد من الإيجابية عند الحديث عن آمال السيدات في بطولة العالم في الدوحة خلال الفترة بين الـ 28 من سبتمبر/ أيلول، والسادس من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتتقاسم شيلي-آن فريزر-برايس وإيلين طومسون أفضل رقم في سباق 100 متر هذا العام والبالغ 10.73 ثانية.

وقال بولت: ”مرة أخرى أعتقد أننا سنقدم أداءً رائعًا في منافسات السيدات“.

وأضاف: ”إذا كنا سنتعثر فسيكون ذلك في منافسات الرجال، لكن أعتقد أننا سنؤدي بشكل جيد في منافسات السيدات وسنرى ما سيحدث“.

ويعتقد بولت أن السبب وراء ذلك يعود إلى امتلاك السيدات دوافع أكبر من الرجال في ألعاب القوى في جاميكا.