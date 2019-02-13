ظهور خليفة يوسين بولت.. أسرع طفل في العالم يركض 100 متر في 13.48 ثانية فقط (فيديو)

سار رودولف ”بلازي“ إنغرام على خطى الأسطورة يوسين بولت، حيث حطم رقمه الشخصي السابق في أغسطس/آب بنحو 1.5 ثانية رغم أن عمره سبع سنوات فقط.

وفي مقطع فيديو جديد على حساب الصبي الصغير بلازي من ولاية فلوريدا على انستغرام، بدأ أنه تطور كثيرًا منذ أن ركض مسافة 100 متر في 14.59 ثانية في أغسطس/ آب الماضي.

إذ إن الفيديو الجديد يظهر فيه الصبي الصغير أنه قطع المسافة نفسها في 13.48 ثانية وركض 60 مترًا في 8.69 ثانية فقط.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن أسرع زمن لبولت كان 9.58 ثانية في برلين العام 2009. وانتقل بسرعة بمعدل 27.8 ميل في الساعة (44.72 كم / ساعة) عندما ركض مسافة 20 مترًا بين مسافتي 60 و 80 مترًا في 1.61 ثانية .

وبدا الطفل الصغير حادًا وذا نظرات حاسمة قبل اللقاء ، موضحًا أن والده أبلغه أن الانتصار الذهني يؤدي إلى الانتصار البدني خلال السباق.

ونشر والده – الذي يدير أيضًا حسابه على انستغرام- فيديو يظهر التطور المذهل في مستواه قائلًا ”: ”فخور بأن أبني أسرع طفل عمره سبع سنوات في العالم“.

كما أن الطفل الصغير تفوق على أقرانه الأكبر سنًا، ونشر فيديوهات تؤكد ذلك على حسابه الذي يتابعه أكثر من 300 ألف شخص.

ولا يكتفي إنغرام بالتفوق الرياضي فقط، بل بالعلمي أيضًا حيث يعمل بجدية سواء في الدراسة، أو التدريبات، حيث نشر نتيجة اختباره في الشهر الحالي.

وقال مدربه جيمي واطسون إن إنغرام عينه دائمًا على المركز الأول، ويستخدم عمل والده كمدرب لكرة القدم الأمريكية في العدو، ويستفيد من كل رياضة في الأخرى.