نادال يهزم سوجيتا ويضرب موعدًا مع كيريوس في ويمبلدون للتنس

واجه رفائيل نادال سابقًا عدة مفاجآت في الأدوار الأولى لبطولة ويمبلدون للتنس، ولذلك عندما فاز يويتشي سوجيتا بأول شوطين في مباراتهما بالدور الأول، اليوم الثلاثاء، ربما دب القلق في نفس اللاعب الإسباني.

لكنه استعاد الهدوء ليفوز في النهاية 6-3 و6-1 و6-3.

وباستثناء مجموعة صغيرة من الجماهير اليابانية التي كانت تؤازر سوجيتا البالغ من العمر 30 عامًا بدا أن 99.9% من الجماهير تساند نادال الذي ضرب موعدًا مع نيك كيريوس في الدور الثاني.

وتبادل اللاعبان تصريحات نارية هذا العام، حيث اتهم نادال اللاعب الإسترالي المثير للجدل بعدم الاحترام بعد الخسارة أمامه في أكابولكو، بينما وصف كيريوس منافسه الإسباني الحائز على 18 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى بأنه لاعب يصعب عليه تقبل الخسارة.

وعبّر نادال عن سعادته بفوزه في مباراته الأولى على الملاعب العشبية منذ قرابة العام دون التعرض لأي منغصات كبيرة، ورفض الدخول في جدل بشأن مباراته المقبلة.

وتابع:“كبرت على هذا النوع من الجدل، وقضيت سنوات طويلة في بطولات المحترفين، ولن أكون أبدًا طرفًا في أي معركة مع أي شخص، وسأواصل الاستمتاع بما أحبه، وبعد غدٍ سأعود إلى هذا الملعب الرائع“.